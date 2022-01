Rote Ampel ignoriert? Kollision bei Rastatt führt zu zwei Schwerverletzten

Ein 35-Jähriger ist mit seinem Auto wohl trotz roter Ampel zur Auffahrt der Autobahn 5 bei Rastatt abgebogen und in einen anderen Wagen gekracht. Beide Fahrer erlitten bei der Kollision im Bereich der Anschlussstelle Rastatt-Nord am Mittwoch schwere Verletzungen, wie die Polizei am Abend berichtete. Der 35-Jährige sei mutmaßlich bei Rot abgebogen und noch auf der Bundesstraße 462 mit dem entgegenkommenden Auto eines 53-Jährigen kollidiert. Beide Männer kamen in Kliniken.

Die Polizei Baden-Baden ermittelt, wie es genau zu dem Zusammenstoß kam und sucht Zeugen.

