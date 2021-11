Unter 2G-Regeln: Weihnachtsmarkt in Rastatt findet statt

Rastatt musste einige Zweifel und Unsicherheiten ausstehen, doch nun findet der Weihnachtsmarkt doch statt - an die Bedingung geknüpft, dass man die Corona-Regelungen der Alarmstufe einhalte.

Obwohl einige Unsicherheit bis zum Start herrschte, stehe nun fest, dass der Weihnachtsmarkt in Rastatt am historischen Rathaus stattfinden werde. Das berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung. Von 22. November bis zum 23. Dezember sei der Markt von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Es gelte dabei die 2G-Regel für alle außer Kindern unter sechs Jahren und ohne Symptome. Auf dem gesamten Gelände gelte Maskenpflicht.