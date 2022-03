Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

19-Jähriger stirbt nach Streit in Pforzheim: Täter flüchtig

Ein Unbekannter soll einen 19-Jährigen bei einem Streit in Pforzheim getötet haben. Nach ersten Erkenntnissen soll es in der Nacht zum Dienstag zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gekommen sein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Wie es zu dem Streit kam und wie das Opfer umgebracht wurde, dazu machte die Polizei auch am Mittwoch keine Angaben.

Eine Sonderkommission mit rund 35 Beamten ermittelt nun. Unter anderem durch Nachbarschaftsbefragungen will die Sonderkommission Hinweise sammeln, sagte ein Polizeisprecher.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden