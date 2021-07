Zehn Kilometer Stau auf der A8: Aufräumarbeiten nach Auto-Brand dauern noch an

Auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Karlsbad und Pforzheim-West ist ein Auto in Brand geraten. Das berichtet die Polizei in einer Eilmeldung. Die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart ist daher aktuell nur auf dem linken Fahrstreifen befahrbar.

16:43 Brandursache noch unklar Wie die Polizei nun in einer Pressemeldung erklärt, habe die alarmierte Feuerwehr den Brand schnell löschen können. Derzeit ist lediglich der linke Fahrstreifen befahrbar. "Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten sind in vollem Gange." Wie lange sich die Arbeiten noch hinziehen, könne derzeit nicht abgeschätzt werden. Auch der entstandene Schaden könne noch nicht beziffert werden. "Was den Brand ausgelöst hat, ist Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen", so die Polizei weiter. Es hat sich mittlerweile ein Stau von über zehn Kilometern Länge gebildet. 14:51 Rückstau bis nach Karlsruhe Nach Informationen der Straßenverkehrszentrale Baden-Württemberg staut sich der Verkehr aktuell bis zum Autobahndreieck Karlsruhe zurück. Sobald weitere Informationen vorliegen, wird der Artikel aktualisiert. Der Blick am Autobahndreieck Karlsruhe in Fahrtrichtung Stuttgart. Bild: Screenshot ka-news

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden