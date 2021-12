Weil Wirt Alkohol verweigert: Betrunkener 20-Jähriger schlägt Glasscheibe ein

Weil ihm der Wirt weiteren Alkohol verwehrte, hat ein betrunkener Mann am frühen Dienstagmorgen die Scheibe eines Lokals in Pforzheim eingeschlagen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Polizei hervor. Der Gast musste anschließend wegen seiner Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 0.40 Uhr am frühen Dienstagmorgen wurde eine Streife des Polizeireviers Pforzheim-Nord zu Streitigkeiten in einer Bar in der Zähringerstraße gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf den Wirt, der dem einem betrunkenen Gast keinen Alkohol mehr ausschenken wollte. Infolgedessen sei der 20-Jährige Gast so in Rage geraten, dass er die Glasscheibe der Gaststätte einschlug und sich dabei verletzte. Der 20-Jährige wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Er muss nun mit einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung rechnen.

