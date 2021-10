Nach Video auf Social Media: Pforzheimer Polizei bezieht Stellung zu Gewaltvorwürfen

Nicht erst seit dem George Floyd Vorfall in den USA wird immer wieder Kritik gegen Polizeigewalt laut. Auch in Pforzheim wird aktuell ein solcher Fall geprüft. Grund ist hierfür ein Video aus den Sozialen Medien. In diesem schlägt ein Polizeibeamter mehrfach auf einen am Boden fixierten Mann ein. In einer Pressemitteilung hat sich nun die Pforzheimer Polizei zu dem Vorfall geäußert.

Nach Angaben der Polizei Pforzheim soll ein 25-Jähriger am Samstagnachmittag, gegen 16.25 Uhr, am Pfälzerplatz in der Pforzheimer Nordstadt einen Polizeieinsatz ausgelöst haben, da der Mann versucht haben soll, Fahrzeuge anzuhalten und Passanten anpöbelte. Der alkoholisierte Mann sollte durch eine herbeigerufene Polizeistreife einer Kontrolle unterzogen werden. 25-Jähriger soll aggressiv aufgetreten sein "Gleich zu Beginn der Kontrolle trat der offensichtlich alkoholisierte und aggressive 25-Jährige auf die Beamten nah zu und fuchtelte mit seinen Armen direkt vor den Gesichtern der Beamten herum. Der Mann wurde hierbei mehrfach aufgefordert, dies zu unterlassen. Versuche, den Mann zu beruhigen, scheiterten. Da von ihm erhebliche Gefahren ausgingen, musste er schließlich in Gewahrsam genommen werden", heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter. Screenshot des Polizeieinsatz-Videos in Pforzheim Bild: Screenshot@facebook Weil er sich gegen die Maßnahmen massiv gewehrt habe, musste er in der Folge zu Boden gebracht und fixiert werden, um die Widerstandshandlungen zu brechen. Hierbei soll er versucht haben, die Beamten zu verletzen. Ein Beamter soll nicht mehr in der Lage gewesen sein, seinen Dienst fortzuführen. Video kursiert im Internet Mittlerweile kursiert ein Video mit einer Teilsequenz des Polizeieinsatzes in den sozialen Medien. Der Gesamtsachverhalt sei dabei "nicht ersichtlich". "Die Polizei ist regelmäßig in einem ständigen Spannungsfeld, wenn Zwangsmaßnahmen gegen Personen durchgeführt werden müssen, vor allem dann, wenn diese alkoholisiert und äußerst aggressiv sind und dabei die einschreitenden Beamten aktiv körperlich angehen", so der Pressesprecher der Pforzheimer Polizei, Dirk Wagner. Er gebe aber zu, dass "solche Einsätze häufig Bilder erzeugen, die Fragen aufwerfen." Statement Bild: Polizei Pforzheim War das Vorgehen der Polizei rechtmäßig? Die Verletzungen aller Beteiligten sollen nach Angaben der Polizei dokumentiert worden sein. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte sowie des zuvor gemeldeten Verhaltens eingeleitet. Im Rahmen des Verfahrens soll auch die Rechtmäßigkeit des Vorgehens der einschreitenden Beamten geprüft werden. "Ob das Vorgehen der einschreitenden Beamten im Gesamtsachverhalt bei diesem Vorgehen rechtmäßig war, ist Gegenstand der aktuell laufenden Ermittlungen", so die Polizei abschließend. Darüber hinaus wird auch geprüft, ob das Video regelkonform erstellt und veröffentlicht wurde. Zeugen oder Hinweisgeber des Sachverhalts werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Telefon: 07231 186-3211, in Verbindung zu setzen.

