Pforzheim: Rollstuhlfahrer nach Sturz auf Straße gestorben

Ein Rollstuhlfahrer ist nach einem Sturz in Pforzheim gestorben. Der 78-Jährige sei am Freitag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Mann Ende Juli auf einer stark abfallenden Straße mit seinem Rollstuhl gegen den Randstein geprallt und dann zu Fall gekommen. Er wurde danach ins Krankenhaus gebracht. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es laut Polizei nicht.

