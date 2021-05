Qualmender Lkw auf A8 bei Pforzheim: Verkehr nach Karlsruhe fließt eingeschränkt weiter

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Pforzheim hat sich bei einem Lkw, gegen 9.15 Uhr, eine starke Rauchentwicklung gezeigt, als dieser die A8 in Richtung Karlsruhe befuhr. Aktuell sind Bergungsarbeiten im Gange, aus diesem Grund ist aktuell nur ein Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe befahrbar.

Am Montagmorgen geriet der rückwärtige Bereich eines Lkw in Brand. Hierbei wurde ein Teil des Aufliegers in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem soll die komplette Ladung in Form von Kupferrohren beschädigt worden sein.

"Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich der 51-jährige Fahrer des Sattelzugs gegen 9.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Pforzheim-Süd in Fahrtrichtung Karlsruhe als der Brand zunächst im Bereich eines Hinterreifens ausbrach und im Anschluss auf den Anhänger und die Ladung übergriff. Der Fahrer konnte noch rechtzeitig aus dem Fahrzeug aussteigen und den Hänger entkoppeln", erklärt die Pforzheimer Polizei in einer Pressemitteilung.

Laut Polizei behinderte eine starke Rauchentwicklung zeitweise die Sicht in beide Fahrtrichtungen. Die Autobahn in Richtung Karlsruhe musste zunächst voll gesperrt werden. Gegen 10.30 Uhr war der linke Fahrstreifen wieder befahrbar, die beiden weiteren Fahrspuren werden vermutlich noch bis zur vollständigen Bergung des Anhängers gesperrt bleiben. Die genaue Schadenshöhe steht bislang noch nicht fest. Neben Feuerwehr und Polizei war auch die Autobahnmeisterei im Einsatz.