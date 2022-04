Kilometerlange Staus auf A8 bei Pforzheim: Sperrung dauert noch bis Montagmorgen an

Die Sperrung der Autobahn 8 bei Pforzheim verursacht zahlreiche Staus in der Umgebung. Nach Angaben der Polizei vom Samstag staute sich der Verkehr in beiden Richtungen teils auf bis zu acht Kilometern. Weil viele wegen der Sperrung durch die Innenstadt von Pforzheim fuhren, ging in der City zeitweise nichts mehr.

Wegen des sechsstreifigen Ausbaus ist die A8 zwischen den Anschlussstellen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord nach Angaben der Autobahn GmbH noch voraussichtlich bis Montag, 5 Uhr, komplett gesperrt. Unter anderem sollen Brückenbauwerke abgerissen werden. Der überregionale Verkehr wird zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und dem Autobahnkreuz Walldorf über die A81 und A6 umgeleitet. Zudem sind regionale Umleitungen um Pforzheim ausgeschildert (U26a und U28 in Fahrtrichtung Karlsruhe ab der Anschlussstelle Pforzheim-Süd sowie U7a und U9 in Fahrtrichtung Stuttgart bis zur Anschlussstelle). Der Ausbau der sogenannten Enztalquerung auf einer Länge von 4,8 Kilometern hatte im Oktober begonnen und soll Ende 2026 abgeschlossen werden. Die Kosten werden mit rund 340 Millionen Euro angegeben.

