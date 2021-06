Festnahme im Enzkreis: Mann bedroht Polizeibeamte mit Machete

Ein betrunkener Mann soll im Enzkreis mehrere Polizeibeamte mit einer Machete bedroht haben. Während der Suche nach einer anderen verdächtigen Person hätten die Beamten den 27 Jahre alten Mann am frühen Morgen in seiner Wohnung in Kämpfelbach aufgesucht.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, soll er dann die Tür mit einer Machete in der Hand geöffnet haben. "Als er die Einsatzkräfte als solche erkannte, führte er mit der Machete Hiebbewegungen in der Luft durch und ging dabei weiter auf die Beamten zu", heißt es in der entsprechenden Mitteilung. Die Polizisten hätten daraufhin Pfefferspray eingesetzt und auch mit dem Gebrauch ihrer Schusswaffen gedroht. Mit "vollem Körpereinsatz" sei es gelungen, den Mann festzunehmen. Auf dem Revier habe er über körperliche Beschwerden geklagt, der Rettungsdienst sei hinzugezogen worden. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von etwa 0,7 Promille angezeigt. Den Mann erwarte nun eine Strafanzeige, hieß es.

