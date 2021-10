Ermittlungen um mögliche Polizeigewalt in Pforzheim laufen

Nach dem mutmaßlichen Fall von Polizeigewalt bei einem Einsatz in Pforzheim rechnet die Staatsanwaltschaft nicht allzu schnell mit Ermittlungsergebnissen. Bis zum Abschluss der Arbeiten könnten durchaus mehrere Wochen vergehen, sagte ein Sprecher der Behörde am Dienstag. Sie hatte am Montag ein Ermittlungsverfahren wegen möglicher Körperverletzung im Amt eingeleitet.

Hintergrund ist ein Einsatz am Samstag, bei dem Beamte einen betrunkenen und aggressiven 25-Jährigen in Gewahrsam nehmen wollten. Davon kursieren Videoaufnahmen, die unter anderem einen Polizisten zeigen, der den am Boden liegenden und fixierten Mann schlägt. Polizeibeamter musste wegen Verletzungen den Dienst beenden Die Ermittlungen hat das Stuttgarter Polizeipräsidium übernommen, um Neutralität zu wahren. Nach Angaben des Sprechers richten sie sich zunächst nicht gegen einen einzelnen Beamten oder mehrere Beamte. Erst einmal werde geschaut, ob der Einsatz insgesamt rechtmäßig war. Ein Schild vor dem Polizeipräsidium Pforzheim. Bild: Uli Deck/dpa Der 25-Jährige hatte laut Polizei leichte Verletzungen erlitten. Wiederum habe er einen Beamten so sehr verletzt, dass dieser den Dienst beenden musste. Nach der Veröffentlichung des Videos äußerten Internetnutzer Kritik am harten Vorgehen der Polizei.

