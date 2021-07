Brennender Sprinter auf A8 bei Pforzheim West: Strecke voll gesperrt

Nach ersten Informationen der Polizei Pforzheim, ist auf der Bundesautobahn 8 von Karlsruhe in Richtung Stuttgart, Höhe Pforzheim-West, ein Sprinter in Brand geraten. Aktuell werden Löscharbeiten an dem Fahrzeug vorgenommen, weshalb die Strecke voll gesperrt ist.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald der Redaktion weitere Informationen vorliegen.

