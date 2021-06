Bei Remchingen: Polizei findet 46-jährigen Mann tot in Jauchegrube

Auf einem Betriebsgelände bei Remchingen fanden die Kriminalpolizei und helfende Landwirte die Leiche eines 46 Jahre alten Mannes in einer Jauchegrube. Hinweise auf einen Suizid oder eine Straftat liegen laut Polizei nicht vor.

"Am Mittwochmittag wurde gegen 12.45 Uhr ein 46-jähriger Mann aus Remchingen von einem Familienangehörigen als vermisst gemeldet. Daraufhin wurden alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet und unter anderem seine möglichen bekannten Hinwendungsorte überprüft. Dabei erhärtete sich schnell der Verdacht, dass sich der 46-Jährige auf dem Gelände seines landwirtschaftlichen Betriebs bei Nöttingen aufhalten könnte", so die Polizei Pforzheim in einer Pressemitteilung.

Die Umgebung wurde daraufhin mit Hochdruck und mithilfe eines Polizeihubschraubers abgesucht. Weitere Hinweise führten zu der Vermutung, dass er in eine auf dem Betriebsgelände befindliche Jauchegrube gefallen sein könnte. Diese wurde mit Hilfe örtlicher Landwirte abgepumpt.

"Gegen 16.30 Uhr wurde der 46-Jährige dann in der Jauchegrube tot aufgefunden. Weitergehende Ermittlungen der Kriminalpolizei führten zum Ergebnis, dass der 46-Jährige aufgrund eines Arbeitsunfalls ohne Fremdverschulden zu Tode kam", so die Polizei weiter.