Toter Eisbär im Karlsruher Zoo: "Blizzard" wurde 15 Jahre alt

Wie der Zoo Karlsruhe in einer Pressemitteilung informiert, ist der Eisbär Blizzard am Samstag, 5. Februar, gestorben. Die Tierpfleger haben ihn tot in der Innenanlage gefunden, wo er seit Montag zur Überwachung war, nachdem bei ihm in Narkose eine Wunde tierärztlich versorgt wurde. Bereits da waren durch eine Blutabnahme seine extrem hohen Nierenwerte aufgefallen.

Nachdem sein Zustand die Woche über stabil gewesen war, habe sich dieser am Freitag deutlich verschlechtert. Für Sonntag soll eine weitere Narkose zur Kontrolle geplant gewesen sein. "Dass Blizzard so schlechte Nierenwerte hatte, war für uns alle eine böse Überraschung. Wir müssen aber davon ausgehen, dass diese Problematik schon über einen längeren Zeitraum bestanden hat, ohne dass das Tier uns etwas davon gezeigt hätte. Auch können wir bisher keinerlei Aussage darüber treffen, was der Grund für diese äußerst schlechten Werte ist. Wir erhoffen uns nun mehr Aufschluss durch die pathologische Untersuchung", berichtet Zootierarzt Marco Roller. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Vogelgrippe im Karlsruher Zoo: Wird bald in der ganzen Stadt Stallpflicht herrschen? "Für uns ist das nach den ganzen schlechten Nachrichten mit den Vogelgrippefällen bei Tieren aus unserem Zoobestand die nächste Hiobsbotschaft", sagt Zoodirektor Matthias Reinschmidt. Blizzard war im Mai 2020 aus dem Tierpark Hagenbeck in Hamburg nach Karlsruhe umgezogen. Dort lebte er mit dem Weibchen Charlotte. Blizzard wurde 15 Jahre alt.

Mehr zum Thema: Zoo in Karlsruhe: Alle Berichte zum Zoo-Brand



Jahresrückblick 2019

Im Zoo Karlsruhe leben rund 5.000 Tiere in mehr als 300 Arten. Umzug, Auszug, Umbau: In welchen Gehegen gibt es Nachwuchs, wer zieht ein und wer muss den Zoo verlassen? Welche Tiere bekommen neue Gehege und wie funktioniert eigentlich die Tierpflege? Alle Infos und Neuigkeiten rund um der Karlsruher Zoo finden Sie hier in unserem Dossier!

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden