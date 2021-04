Offener Brief an die Landesregierung - Zoodirektor Reinschmidt fordert Öffnung von "Karlsruhes grüner Lunge"

Karlsruhes Zoodirektor Matthias Reinschrift wendet sich mit einem offenen Brief an die Landesregierung Baden-Württembergs. Darin bittet er die Regierenden eine Öffnung des Zoos zu ermöglichen und "damit den Menschen wieder ein Stück Lebensqualität zurückzugeben, ohne damit eine Gefahr einzugehen."

"Der Zoologische Stadtgarten Karlsruhe hat neben dem Artenschutz und der Wissensvermittlung eine ganz wichtige Bedeutung als Freizeit-und Erholungsort. Genau dieser Aufgabe können wir durch die anhaltende Schließung derzeit nicht nachkommen", mit diesen Worten eröffnet Karlsruhes Zoodirektor Matthias Reinschmidt seinen Brief an die Landesregierung.

"Wir nehmen die Pandemie ernst"

In seinem Schreiben beschreibt Reinschmidt die Wichtigkeit des Stadtgartens als "grüne Lunge Karlsruhes", welche bei allen Altersgruppen ein beliebtes Ausflugsziel sei. Zusätzlich würden die weiter bestehenden Verbote nach über einem Jahr Pandemie die überall erkennbare Pandemiemüdigkeit befeuern.

Bild: Corina Bohner

"Wir nehmen die Pandemie äußerst ernst, haben ein sehr gutes und bewährtes Hygienekonzept. Gerade die aktuell veröffentlichten Ergebnisse der Aerosol-Forscher bestärken uns in der Ansicht, dass von einem Besuch in unseren Außenanlagen keine Ansteckungsgefahr droht", so der Zoo-Chef.

In anderen Zoos bundesweit habe es laut Reinschmidt nie Probleme mit Ansteckungen gegeben. "Die Zoologischen Einrichtungen in Berlin, Saarbrücken und Magdeburg haben seit Beendigung des ersten Lockdowns im vergangenen Sommer durchgehend geöffnet. Nie hat es dort Probleme mit Ansteckungen gegeben. Auch in anderen Städten sind die Tiergärten wie Parks eingestuft worden, sie müssen ebenfalls –auch bei einer Inzidenz höher als der Wert 100 –nicht schließen. Daher bitten wir Sie dringend, eine Öffnung auch bei uns zu ermöglichen."