Alles rund um den Zoo Karlsruhe: Öffnungszeiten, Preise und Geschichte

Seit seiner Eröffnung im Jahr 1865 kann der Zoo in Karlsruhe auf viele Veränderungen zurückblicken. Die Zoo-Geschichte, Preise und andere Infos hat ka-news.de für euch zusammengefasst.

Der Zoologischer Stadtgarten Karlsruhe liegt im Stadtzentrum zwischen dem Hauptbahnhof und dem Kongresszentrum und erstreckt hier auf einer Fläche von 22 Hektar – davon sind neun Hektar Zoo. Zu diesem Zoo gehört auch noch das Außengebiet Tierpark Oberwald, südöstlich der Stadt, mit einer Fläche von 16 Hektar. Insgesamt leben im Zoo und Tierpark rund 3.000 Tiere in mehr als 240 Arten.

Den Karlsruher Zoo gibt es bereits seit 1865 – und somit zählt er zu den ältesten Deutschlands. Der gesamte Zoologische Stadtgarten steht unter Denkmalschutz.

Aktuelles aus dem Zoo Karlsruhe: Corona und Vogelgrippe

Zurzeit ist der Zoo Karlsruhe geschlossen, um eine weitere Ausbreitung der “hochpathogenen aviären Influenza“ zu verhindern. Insgesamt wurden rund 90 Vögel positiv für die Vogelgrippe getestet, 27 sind im Zoo an der Krankheit gestorben – 14 Pelikane und 13 Gänse. Aber jetzt sind nur noch 14 Vögel positiv getestet und das macht die Zooverwaltung vorsichtig optimistisch (Stand: 24.02.2022) Beim Besuch des Zoos muss man eine vollständige Impfdokumentation vorweisen oder ein ärztliches Zeugnis über eine überstandene und mittels PCR-Test bestätigte Infektion vorlegen.

Öffnungszeiten und Preise im Zoo Karlsruhe

Unter normalen Umständen hat der Karlsruher Zoo zwischen November und Februar von 9 bis 16 Uhr auf, zwischen März und Oktober eine Stunde länger bis 17 Uhr und in den warmen Monaten vom April bis September sogar bis 18 Uhr auf.

Die Tagestickets (ohne Artenschutz) kosten für:

Erwachsene: 12 Euro

Rentner, Schüler (bis 15 Jahre), Studenten: 10 Euro

Kinder (6 bis15 Jahre): 5,50 Euro

Kinder unter 6 Jahren: frei

Die Auflistung aller Preise (inklusive Gondoletta, Kombikarte für den Zoo Heidelberg und Zoo Karlsruhe, Jahreskarten, Gruppentickets et cetera), findet man hier: https://www.karlsruhe.de/b3/freizeit/zoo/zoobesuch/eintrittspreise.de. Tickets für den Zoologischen Stadtgarten können hier gebucht werden: https://zoo-karlsruhe.ticketfritz.de/.

Geschichte: Zoo Karlsruhe öffnet 1865

Am 8. September 1865 wird der “Thiergarten“ eröffnet und ist “sehr sehenswert, mit Geschmack und dem Anschein nach sehr zweckmäßig ausgeführt“, berichtet die Zeitung Durlacher Wochenblatt bei der Eröffnung. Die Initiatoren der Zooinitiative sind die Mitglieder des badischen Vereins für Geflügelzucht, die mit der Tiergartengesellschaft einen neuen Tiergarten betreiben wollen. Schon am 10. August appelliert der Verein an “alle diejenigen Freunde unserer Sache, welche dem Tiergarten Geschenke an Tieren zugedacht haben, solche hierher zu senden, damit der Garten bei der Eröffnung bereits vollständig bevölkert ist“.

Im Karlsruher Zoo gibt es viele verschiedene Vogelarten. Bild: Corina Bohner

Vorerst bildet das Geflügel also den Hauptbestand der Tierwelt. “Man darf nicht vergessen, dass derartige Unternehmungen erst im Laufe der Zeit ihre volle Bedeutung erlangen und stets am Anfang nur unvollkommen sein können“, schreibt das Durlacher Wochenblatt weiter. Dies gilt natürlich auch für den Zoo Karlsruhe, der im Laufe der Jahre stetig gewachsen ist.

Der Zoo Karlsruhe wird erweitert

1877 geht die ganze Anlage in städtischen Besitz über. Sie wird gleichzeitig erweitert und die erste größere Gartenanlage geschaffen. In den 1880er Jahre übersteigt der Wasserverbrauch in Karlsruhe die Leistungsfähigkeit der vorhandenen Pumpanlage und die Städtischen Gas- und Wasserwerke errichten südlich des Tiergartens ein neues Hochreservoir, das sie mit Bodenmaterial zu einem Hügel aufbauen und landschaftlich mit Rasen und Pflanzen gestalten.

Die neue Luchs-Anlage auf dem Lauterberg wurde im Oktober 2021 eröffnet. Bild: Hammer Photographie

Der Hügel wird “Lauterberg“ nach dem Bürgermeister Wilhelm Lauter genannt und ist heute noch eine Attraktion im Zoo, auf dem man einen schönen Spaziergang zur Aussichtsplattform auf dem Gipfel machen kann.

Erweiterungen und Außenstellen zum Zoo Karlsruhe

Eine erhebliche Erweiterung des Stadtgartens selbst findet 1914 statt und bis zum Zweiten Weltkrieg wird auch der Tierbestand aufgebaut. Während des Krieges kommen die Tiere in andere Zoos, da das ganze Gelände stark beschädigt wird. Das Gelände wird auch zum Gemüseanbau für die Versorgung der Bevölkerung genutzt. Erst 1947 fängt der Wiederaufbau des Karlsruher Zoos an. Der zum Zoo gehörende Tierpark Oberwald entsteht im Rahmen der Vorbereitungen für die Bundesgartenschau 1967.

Der Tierpark im Oberwald ist bei den Karlsruher ausgesprochen beliebt. Bild: Stadt Karlsruhe

Der Stadtgarten brauchte Platz, deswegen wurden einige Tiere in große Gehege in den Oberwald – südöstlich des Zoos zwischen Dammerstock und der Südstadt – umgesiedelt. Vom Zoo aus ist der Tierpark am besten über den Haupteingang Süd zu erreichen. Hier leben zum Beispiel Elche, Gämsen, Hirschziegenantilopen, Onager, Przewalski-Pferde und Trampeltiere.

Die Tiere im Zoo Karlsruhe

In der städtischen Anlage gibt es heute viele exotische Tiere – von dem Raubtierhaus mit seinen verschiedenen Katzenarten wie Afrikanische Löwen, Chinaleoparden und Karpatenluchsen bis zu den Giraffen und anderen Tieren der Afrikasavanne wie der Marabu und das Erdmännchen. Pinguine, Zebras und Elefanten in ihren verschiedenen Gehegen sind bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen beliebt, während die Schimpansen, Klammeraffen und Kattas im Affenhaus zu den beliebtesten Zootieren gehören.

Affen im Karlsruher Zoo Bild: Timo Deible/Zoo Karlsruhe

Durch die zwei großen, kreisrunden Unterwasserfenster kann man schwimmende Eisbären und Seehunde beobachten und im Pinguinbecken leben auch exotische Fischarten, beispielsweise der Russischer Stör.

Am Lauterberg gibt es die verschiedensten Eulenarten zu entdecken, außerdem Nasenbären, Zwergotter, Kropfgazellen und den Eurasischer Luchs. Durch die Scheiben am Fuße des Lauterbergs beobachten Besucher die Schneeleoparden und 2013 kamen noch zwei Rote Pandas dazu. Mit diesen beiden Tierarten beteiligt sich der Zoo am Europäischen Erhaltungszuchtprogramm für Schneeleoparden und Rote Pandas.

Auch australische Tiere gibt es im Zoo Karlsruhe– Kängurus springen durch die Gegend und die bis zu fast zwei Meter hohen Emus laufen über das Gras. Allerdings gibt es hier keine gefährlichen australischen Schlangen oder Spinnen.

Diese Tiere aus dem Zoo Karlsruhe waren sogar berühmt!

Das Dickhäuterhaus wird Mitte der 1980er fertig ausgebaut und beherbergt sowohl die beliebten Elefanten als auch Nilpferde, Etruskerspitzmäuse und Zwergflamingos. Hier kam im Oktober 2019 das Nilpferdbaby Halloween zur Welt, die Tochter von Kathy. Die Elefantenhaltung begann im Jahr 1924 mit der dreijährigen Elefantenkuh Molly. Im Jahr 2015 feierte die Elefantenkuh Rani ihren 60. Geburtstag und ist dann 2019 im stolzen Alter von 63 Jahren gestorben.

Rani ist am Samstagnachmittag in der Altersresidenz für Asiatische Elefanten gestorben. Bild: Zoo Karlsruhe/Timo Deible

2016 kam der Hellrote Ara Douglas, besser bekannt als Rosalinda aus dem 1970er Film Pippi in Taka-Tuka-Land, von Schweden in den Zoo Karlsruhe. Die Vorgaben für Papageienhaltung hatten sich in Schweden, wo Douglas früher lebte, geändert und der Papagei musste in einen Zoo mit einer entsprechend großen Voliere. Um den Papagei vor der Einschläferung zu retten, wurde ein erfolgreicher Medienaufruf gestartet, mit dem Ergebnis, dass Douglas nicht eingeschläfert werden musste und der Karlsruhe Zoo bot dem Vogel Asyl an. Im Februar 2019 ist er im Zoo im Alter von 51 Jahren gestorben.

Douglas lebte zuletzt mit Rubin (vorne) zusammen. Bild: Zoo Karlsruhe/Timo Deible

Natürlich ist bei den Kindern der Streichelzoo ein Highlight. Durch die direkte Nähe zu den Tieren können Kinder einen besseren Bezug mit diesen aufzubauen. Die Zwergziegen und -schafe freuen sich über die Streicheleinheiten und auch die Alpakas, Shetlandponys und Zwergesel erscheinen an den Zaun, um die Kinder zu begrüßen. Im Exotenhaus gibt es rund 2.000 Tieren in etwa 100 Tierarten.

Nach Gondwanaland im Zoo Leipzig ist das Exotenhaus das zweitgrößte Haus dieser Art in einem deutschen Zoo. Hier leben Vögel, Fledermäuse und Faultiere, um nur einige zu nennen. Andere Tiere findet man in den Terrarien, Aquarien und Paludarien. Die Seychellen-Riesenschildkröten leben in eigenen Gehegen.

Neben dem Zoo Karlsruhe gibt es noch den Stadtgarten

Mitten in der City kann man die Natur mit wunderschönen bunten Anlagen genießen. Der Stadtgarten bietet verschiedene Themengärten an, unter anderem den Garten Baden-Baden, den Japangarten, der bereits 1913 angelegt wurde und den Rosengarten, der auf das 19. Jahrhundert zurückgeht. In den warmen Monaten lockt die Seebühne mit einem abwechslungsreichen Programm. Abgesehen vom Streichelzoo gibt es für Kinder großzügige Spielplätze und Gondoletta-Fahrten auf dem Stadtgartensee und dem Schwanensee.

Gondolettas im Karlsruher Zoo. (symbolbild) Bild: Timo Deible / Zoo Karlsruhe

Diejenigen, die nachmittags nicht auf Kaffee und Kuchen verzichten möchten, können sich im Café Karlkutta zurücklehnen und genießen. Der Biologe Dr. Matthias Reinschmidt ist der berühmteste Zoodirektor, den Karlsruhe je hatte. Er kommt sogar aus Bühl, war allerdings zuvor Zoologischer Direktor und Kurator des Loro Parque Zoos auf Teneriffa.

Zoodirektor Matthias Reinschmidt Bild: Hammer Photographie

Schwerpunkt seiner Arbeit hier war die Erhaltungszucht bedrohter Papageienarten. 2015 übernahm er die Leitung des Zoos und seitdem schlägt sein Herz für den Zoologischen Stadtgarten. Seit der Eröffnung 1865 haben sich die Vogelarten stark vermehrt. Die meisten Vögel im Zoo leben frei, wie die Schwäne und Gänse am Schwanensee, die Enten und Kraniche am Ludwigsee und die verschiedenen Entenarten am Ententeich. Schöne blaue Pfauen sieht man beim Spazierengehen durch die Gärten und die Pelikane sammeln sich am Bootssteg.

Tierpatenschaften und Artenschutz im Zoo Karlsruhe

Der Zoo ist in Projekten der Zoo-, Natur- und Artenschutzverbände eingebunden und arbeitet mit an aktuellen Schutzbestrebungen für die bedrohte Natur und Umwelt. Besucher können mit ihrer Eintrittskarte 1 Euro zum Projekt beitragen, wenn sie möchten. Bei Interesse an eine Tierpatenschaft oder eine Spende kann man sich an die Zoofreunde Karlsruhe e.V. wenden. Viele Tierarten im Zoo warten noch darauf, Paten zu finden.

ÖPNV und Parken am Zoo Karlsruhe?

Am besten reist man mit dem öffentlichen Nahverkehr in den Zoo Karlsruhe. Der Haupteingang des Zoos liegt dem Karlsruher Hauptbahnhof gegenüber – hier halten auch verschiedene Straßenbahnen und Busse direkt an: https://moovitapp.com/index/de/%C3%96PNV-Zoo_Karlsruhe-Karlsruhe-site_31977755-3202. Der Zoo ist mit den Stadt­bahn­li­nien S1, S4, S11 und S41 zu erreichen. Halte­stel­le: Haupt­bahn­hof. Wer mit der Buslinie 10 fährt, steigt beim Kongress­zen­trum aus.

Wer den Zoo in Karlsruhe besuchen möchte, kann am Hauptbahnhof aussteigen. Bild: Paul Needham

Mit dem öffentlichen Nahverkehr kommt man auch zum Tierpark Oberwald: https://moovitapp.com/index/de/%C3%96PNV-Tierpark_Oberwald-Karlsruhe-site_20492707-3202.

Parkplätze finden Besucher in der Tiefgarage "Kongress­zen­trum" (bei der Kasse Nord): Zufahrt über Hermann-Billing-Straße oder hinter dem Hauptbahnhof ( bei der Kasse Süd).