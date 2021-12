Die Redaktion empfiehlt: Feiertagsessen ohne Stress? Das ka-news.de-Weihnachtsmenü zum Nachkochen

Suppe: Kürbissuppe für vier Personen

Zutaten:

1 Hokkaido Kürbis

1 Gemüsezwiebel

3 Esslöffel Butter

1 große Knoblauchzehe

1 Liter Gemüsebrühe

3 Möhren

2 Kartoffeln

Muskat, Salz und Pfeffer

200 Gramm Sahne

Tonkabohnen

50 Gramm

Kürbiskerne

Zubereitung:

Den Kürbis waschen, trockentupfen, vierteln und Kerne entfernen, anschließend in kleine Stücke schneiden. Haut von Knoblauch und Zwiebeln abziehen und in Würfel schneiden. Karotten und Kartoffeln ebenfalls schälen und in Stücke schneiden. Butter in einem Topf erhitzen und schmelzen lassen. Zwiebeln darin andünsten. Anschließend die Kürbisstücke hinzufügen und mit Zwiebeln und Knoblauch vermischen. Das Gemisch zirka zwei Minuten dünsten lassen.



Karotten und Kartoffeln in den Topf dazugeben und vermischen, weitere drei Minuten dünsten lassen. Nun die Gemüsebrühe hinzugeben und 20 Minuten lang aufkochen lassen, um das Gemüse zu garen. Die nun gegarte Suppe fein pürieren und die Sahne einrühren. Beim einrühren kann nach eigenem Gusto mit Salz, Pfeffer und Muskat verfeinert werden – regelmäßig Abschmecken.



Vor dem Servieren eine Prise Jonkabohnen in die Suppe reiben. Kürbiskerne in einem separaten Topf oder Pfanne ohne Fett anrösten. Die Suppe in tiefen Tellern servieren und mit den gerösteten Kürbiskernen oder einem Hauch der Schlagsahne dekorieren.