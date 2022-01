Außergewöhnliche Orte rund um Karlsruhe: Die Bunkeranlagen des Westwalls bei Liedolsheim

Was im Deutschen Reich zur Abwehr und zum Schutz errichtet wurde, steht teilweise noch heute vereinzelt in den Wäldern und auf den Feldern zwischen Kleve und der Schweizer Grenze - der Westwall. Auch in der Region rund um Karlsruhe kann man die Überreste der Bunkeranlagen noch finden, so wie entlang des Rheinufers bei Liedolsheim.

Sie stehen versteckt im Wald bei Liedolsheim, gar nicht weit von Karlsruhe entfernt: Ein paar alte Betongebilde, teils gut erhalten, teils zerstört und eingestürzt. Als ka-news.de an einem sonnigen und milden Wintertag Anfang Januar auf die bizarr wirkenden Betonklötze stößt, kann man kaum erahnen, welche Funktion sie einst zu erfüllen hatten. Bild: Thomas Riedel Denn: Sie sind Teil eines der größten Verteidigungssystems des Deutschen Reiches im Zweiten Weltkrieg. Bild: Thomas Riedel Der 630 Kilometer lange sogenannte Westwall verlief von Kleve in Nordrhein-Westfalen aus weiter durch Saarland, Rheinland Pfalz und Baden-Württemberg bis hin zur Schweizer Grenze bei Grenzach-Wyhlen. Entlang der Westwall-Linie finden sich noch heute Bunkeranlagen in unterschiedlichem Zustand. Teilweise sind die Anlagen zerstört und liegen verfallen in den Wäldern. Bild: Thomas Riedel In Baden-Württemberg beginnt die Westwall-Linie nördlich von Karlsruhe, die weiter über den Ettlinger Riegel in Richtung Schweiz verläuft. Die Anlagen liegen frei zugänglich, nur durch einen kleinen Zaun geschützt. Bild: Thomas Riedel Doch Achtung: Weil die Gebäude eingestürzt oder einsturzgefährdet sind, ist das Betreten streng verboten! Für die Natur gilt dieses Verbot jedoch nicht: Im Laufe der Jahre haben Sträucher und Bäume die grauen Riesen erobert. Bild: Thomas Riedel Die Bunkeranlagen bei Liedolsheim bestehen aus massiven Betonwänden und Decken mit starkem Bewehrungsstahl, der vielfach durch den Beton sprießt. Bild: Thomas Riedel Im Laufe der Jahrzehnte allerdings wuchsen an den Stahlstangen Tropfsteine, die Betonstücke sind teilweise mit saftigem Moos bedeckt, Algen und pflanzliche Mikroorganismen befallen die Bunkerwände. Bild: Thomas Riedel Insgesamt wirkt an diesem sonnigen Wintertag alles wie ein bizarres Kunstwerk der Natur. Bild: Thomas Riedel Besonders düstere Eindrücke erwecken allerdings die noch bestehenden Zugänge der Anlage mit den dazugehörigen Stahlträgern und Lüftungsschächten. Bild: Thomas Riedel Der Westwall galt seinerzeit als ein gigantisches Bauwerk. Die Gesamtkosten lagen bei geschätzten 3,5 Milliarden Reichsmark. Es wurden 17 Millionen Tonnen Beton am Westwall verbaut. Um diese unvorstellbaren Massen an Beton zu befördern, wurden erstmals großflächig Trommelbetonmischer eingesetzt. Bild: Thomas Riedel Für den Bau von Bunkern, Stollen sowie zahlloser Gräben mit Panzersperren - alles Teil des tödlichen Westwall-Systems - mussten zwischen 1937 und 1939 über 30.000 Bauern mit ihren Familien die eigenen Betriebe verlassen. Gerettet hat der Westwall das Dritte Reich bekanntermaßen trotzdem nicht: Nach Kriegsende wurden viele Anlagen von den Alliierten gesprengt. Noch mehr Bilder von diesem außergewöhnlichen Ort gibt es hier: Bunkeranlagen Westwall



