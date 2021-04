"Keine Lösung gefunden" - Café Böckeler räumt aktuellen Standort am Marktplatz

Mitte des kommenden Jahres beginnt die Stadt Karlsruhe am Marktplatz mit der Modernisierung des Technischen Rathauses. Weil dabei unter anderem die komplette Haustechnik erneuert wird, ist während der Bauzeit der weitere Betrieb des derzeit an die Böckeler Confiserie und Kaffeehausbetriebe GmbH vermieteten Caféhauses nicht mehr möglich. Daher soll der Umbau auch genutzt werden, um das Gastronomieobjekt vollständig zu erneuern.

"Über den Umfang der Baumaßnahmen sowie über die Ausgestaltung des weiteren Mietvertrags gab es in den letzten Monaten Gespräche zwischen dem Gebäudeeigentümer und dem Mieter, welche jedoch zu keinem abschließenden Ergebnis führten. Beide Seiten haben zwar großes Interesse daran, die Kooperation am Standort Marktplatz fortzusetzen, jedoch stellte sich heraus, dass derzeit keine Möglichkeit gefunden werden konnte, das Projekt für beiden Seiten wirtschaftlich darzustellen", erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Keine zufriedenstellende Lösung für beide Seiten

Auch ein abschließendes gemeinsames Gespräch zwischen Oberbürgermeister Frank Mentrup, der Böckeler Confiserie und Kaffeehausbetriebe GmbH sowie den Verantwortlichen der Karlsruher Fächer GmbH ergab keine für beide Seiten wirtschaftlich akzeptable Lösung.

Bild: Marlene Witke

"Somit kann – einvernehmlich und mit Verständnis für die Position des jeweils Anderen – derzeit keine Vereinbarung für die Zeit nach dem Umbau geschlossen werden. Trotz dieses von allen bedauerten Ergebnisses ist jedoch die Tür weiterhin offen", heißt es weiter aus dem Rathaus.

Da die Stadt Karlsruhe ebenso wie die Familie Böckeler ein grundsätzliches Interesse haben, die Kooperation am Standort Marktplatz fortzusetzen, sollen die Gespräche zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgenommen werden.