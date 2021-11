Hermann-Levi-Platz: Wie vor dem Badischen Staatstheater in 10 Jahren ein "Wohnzimmer mit grüner Veranda" entstehen soll

Das Badische Staatstheater steckt mitten in den Sanierungsarbeiten. Zwölf Jahre soll die Realisierung des Mammut-Projekts in Anspruch nehmen. Doch bis vor kurzem war noch unklar, wie das Gelände um das Gebäude, der 19.300 Quadratmetergroße Herrmann-Levi-Platz, in Zukunft aussehen soll. Jetzt wurden die Gewinner für den Neugestaltung des Theaterplatzes bekanntgegeben, das Landschaftsarchitekturbüro "bbz" aus Berlin. Die Vorgaben: Der Platz soll möglichst klimaneutral und als Ort "der Kommunikation und des Dialogs", passend zum historischen Bau des Theaters, gestaltet werden. Doch wie "grün" soll der Platz denn nun werden?

Das Bauprojekt "Badisches Staatstheater" gilt als eines der Sorgenkinder der Fächerstadt. Rund 580 Millionen Euro soll das Vorhaben kosten. Für die Neugestaltung des Vorplatzes darf jedoch ein Budget von 9,6 Millionen Euro nicht überschritten werden - eines der Hauptkriterien des Wettbewerbs. Timo Hermann vom "bbz" erläutert den Entwurf zum Hermann-Levi-Platz. Die Wettbewerbsarbeiten der 17 Teilnehmer können vom 11. bis 24. November jeweils eine Stunde vor Vorstellungbeginn im Theaterfoyer des Badischen Staatstheaters besichtigt werden. Bild: Verena Müller-Witt Die Jury war unter anderem mit Vertretern aus dem Verwaltungsrat des Badischen Staatstheaters Karlsruhe, dem Ministerium für Finanzen, dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst, der Stadt Karlsruhe, dem Badischen Staatstheater, dem Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg sowie freiberuflichen Architekten besetzt. Diese haben am 28. Oktober nun aus 17 Bewerbern einen Sieger gekürt. Baumbestände bleiben erhalten, neue Bäume kommen hinzu Hierbei ging der Zuschlag an den Entwurf der Landschaftsarchitekten Timo Hermann und Christian Bauer von der "bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh". In ihrem Entwurf nimmt der 9.300 Quadratmeter große Platz Bezug zu der polygonalen Formensprache des Theaterbaus. Der Raum wird dabei durch diverse "Bauminseln" mit "multifunktionalen Kanten" definiert, die zum "Spielen, Balancieren, Verweilen und Skaten" einladen. Neu angelegte Wege und ein Brunnen, der durch Regenwasser gespeist werden soll, komplettieren den Entwurf. Entwurf Hermann-Levi-Platz Staatstheater Karlsruhe Bild: bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh, Berlin "Was wir gesucht haben war einerseits eine adäquate und zeitgemäße Lösung, die einerseits Spielraum für weitere Entwicklungen zulässt, aber ebenfalls diesen repräsentativen Ort würdigt", erläutert Anke Karmann-Wössner, Leiterin des Stadtplanungsamtes Karlsruhe. "Dialog, Kommunikation, Klimaanpassung. Das sind so die wichtigsten Schlagworte." Entwurf Hermann-Levi-Platz Staatstheater Karlsruhe Bild: bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh, Berlin Da in der Vergangenheit viel Kritik um die abgeholzten Bäume auf dem Platz laut wurde, sollten die jeweiligen Büros außerdem versuchen, die restlichen Baumbestände zu erhalten. Durch den Gewinnerentwurf ist nicht nur die Sicherung der Baumbestände gesichert, durch die Bauminseln sollen außerdem nochmal einige Bäume hinzukommen. Der Rand zur Kriegsstraße und der Ettlinger Straße soll zusätzlich mit einer Baumreihe betont werden. Auch die Tiefgarage soll zirka zu 30 Prozent begrünt werden. Insgesamt sollen so zirka 15 Bäume zusätzlich gepflanzt werden. Entwurf Hermann-Levi-Platz Staatstheater Karlsruhe Bild: bbz landschaftsarchitekten berlin gmbh, Berlin Des Weiteren ist geplant, dass der große Platz mit Gastronomieangeboten und einer LED-Leinwand ausgestattet werden soll. So könnte hier in Zukunft zum Beispiel Public Viewing stattfinden. Unter diesen Aspekten soll der Platz zu einem "attraktiven Übergang zwischen der City und der Südstadt und zu einer öffentlichen Bühne werden." Quasi ein "Wohnzimmer mit grüner Veranda". Baubeginn erst in zirka zehn Jahren Bis der Hermann-Levi-Platz allerdings sein neues Erscheinungsbild erhält, wird es wohl noch bis zu zehn oder zwölf Jahre dauern. Der Grund: Aus Platzgründen sollen die drei Baumodule, in welche die Sanierung des Badischen Staatstheaters gegliedert ist, abgeschlossen werden. Warum wurde dann jetzt bereits ein Sieger gekürt? Der Herrmann-Levi-Platz vor dem Badischen Staatstheater. Bild: Verena Müller-Witt "Solche Verfahren brauchen viel Vorbereitung. Da muss rechtzeitig mit der Planung begonnen werden", erläutert Landschaftsarchitekt Timo Hermann im Gespräch mit ka-news.de. Zum Beispiel würden bereits jetzt Rücksprachen mit den Ingenieuren gehalten werden, um eine optimale Nutzung von (Regen)Wasser zu gewährleisten. Auch Probebohrungen für den Brunnen sollen nach Angaben des Staatstheaters bereits ganz oben auf der "To-Do-Liste" stehen. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Grüne Dächer statt grünem Rasen? So könnte das Badische Staatstheater nach der Fertigstellung aussehen "Das Thema Bewässerung und Entwässerung steht bei uns ganz oben. Zum Beispiel sollen sich auch die Bauminseln selbst mit Wasser versorgen können. Darum ist es wichtig, sehr vorausschauend zu arbeiten", so der Landschaftsarchitekt abschließend.

Mehr zum Thema: Karlsruhes Zukunft | ka-news.de : Wohnen, Arbeiten, Freiraum, Klima und Mobilität - Karlsruhe richtet sich mit dem Räumlichen Leitbild strategisch auf die Zukunft aus. Erste Vorhaben und Projekte werden bereits verwirklicht. In diesem Dossier werden die aktuellen Entwicklungen zum Räumlichen Leitbild gesammelt und kritisch beleuchtet.

