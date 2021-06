Ein 200 Millionen Euro teurer Hochhaus-Komplex: So wird das neue Karlsruher Landratsamt aussehen

Der Neubau des Karlsruher Landratsamtes kommt mit großen Schritten näher: Am Mittwoch haben Stadt und Landkreis die Pläne für ein 90 Meter hohes Hochhaus vorgestellt. Während die Verantwortlichen mit dem Ergebnis des Architektenwettbewerbs zufrieden sind, müssen sich die Karlsruher mit der nächsten Baustelle an der Kriegsstraße abfinden. Außerdem wird der Neubau wohl teurer als bisher geplant.

Mit seinem Votum pro Sanierung des Badischen Staatstheaters beendete der Karlsruher Gemeinderat vor wenigen Wochen endgültig die Diskussion um die Großbaustelle an der Kriegsstraße.

Kriegsstraße bleibt Baustelle

Doch damit sind die Planungen für das Areal rund um das Ettlinger Tor noch lange nicht abgeschlossen, die nächste Baustelle steht schon in den Startlöchern und es wird "ein weiterer wichtiger Baustein für Karlsruhe", so Baubürgermeister Daniel Fluhrer.

Karlsruhes Bürgermeister Daniel Fluhrer am Gewinnermodell. Bild: Carsten Kitter

Am Mittwoch Mittag präsentieren Stadt und Landkreis den Gewinner eines Architektenwettbewerbs für den Neubau des Karlsruher Landratsamtes in der Gartenhalle.

Aus insgesamt 29 national und international eingereichten Modellen entscheidet sich die 27-köpfige Jury einstimmig für den gemeinsamen Entwurf der Wittfoht Architekten aus Stuttgart und der Lohrer.Hochrein Landschaftsarchitekten und Stadtplaner GmbH. Neben einem P-förmigen Längsbau, der parallel zur Kriegsstraße und zur Badenwerkstraße errichtet wird, zeichnet sich das Modell durch zwei Hochhäuser aus.

Blick entlang der neuen Kriegsstraße: Der neue Turm soll 90 Meter hoch werden. Bild: Carsten Kitter

Zu einem das neue Landratsamt selbst, welches 90 Meter hoch werden soll und damit das Maximum des städtischen Höhenbebauungsplans erreicht. Zum anderen ein mehrgeschossiges Wohnhaus zwischen 50 und 60 Metern Höhe, welches den Neubau an der Ecke Badenwerkstraße und Hermann-Billing-Straße beschließt.

Neben den Arbeitsplätzen für rund 600 Beschäftigte des Landratsamtes werden eine Kita, eine Tiefgarage und Mietflächen für Cafés oder Einzelhandel Einzug in den Neubau halten.

Neuer Haupteingang für "bessere Sichtbarkeit"

"Wir wollen in erster Linie ein Gebäude für die Bedürfnisse einer modernen Verwaltung schaffen", so Landrat Christoph Schnaudigel während der Präsentation. Vor allem die Funktionalität und der Aspekt der Nachhaltigkeit würden für das Gewinnermodell sprechen.

Der neue Eingang des Landratsamtes mit Blick in Richtung Karlstor. Bild: Carsten Kitter

Ein weiterer Punkt: Die Eingangssituation am Landratsamt wird so neu gefasst. "Mit, dem Eingang in Richtung Ettlinger Tor verstecken wir uns nicht und sind als Landratsamt deutlich sichtbar für Bürger und Publikumsverkehr", so der Landrat weiter.

Hybridbauweise mit Holz und Beton

Karlsruhes Bürgermeister Daniel Fluhrer ergänzt: "Aus meiner Sicht hat sich die Mühe des Wettbewerbs gelohnt. Der Neubau setzt an dieser wichtigen Stelle der Stadt ein Ausrufezeichen, welches nicht übertrieben ist. Der Entwurf findet den richtigen Maßstab für Karlsruhe und fasst die räumliche Situation neu."

Die Vorteile des Gewinnermodells erklärt als Vorsitzender des Preisgerichts Peter Schmidt. "Der Entwurf hat insgesamt eine sehr gute Struktur und kann von Besuchern einfach nachvollzogen werden, der neue Turm bleibt annähernd an der aktuellen Stelle und mit der vorgeschlagenen Holz-Hybrid-Bauweise wird ein nachhaltiges Gebäude geschaffen." Der Gewinner-Entwurf sei zwar einfach und schlicht, doch in der Architektur sei gerade das Einfache das Schwierige, so Schmidt.

Peter Schmidt erklärt warum sich die Jury für dieses Modell entschieden hat. Bild: Carsten Kitter

Das ist der Zeitplan für den Neubau

Entstehen soll das neue Gebäude in verschiedenen Abschnitten. Zuerst soll der aktuelle Längsbau an der Kriegsstraße abgerissen und neu aufgebaut werden. Dann ziehen die Mitarbeiter des Landratsamtes in das neue Gebäude, um den Weg für den Abriss des alten Hochhauses freizumachen.

Blick vom Schlossturm: So soll sich das neue Landratsamt in das Karlsruher Stadtbild einfügen. Der neue Turm ist ganz rechts zu erkennen. Bild: Carsten Kitter

Baustart soll nach Aussage von Landrat Schnaudigel im Jahr 2024 sein, gerechnet wird mit einer Bauzeit von mehreren Jahren. Die Kosten für das Landratsamt belaufen sich nach aktuellen Schätzungen zwischen 150 Millionen und 200 Millionen Euro.

Interessierte Bürger haben bis einschließlich Sonntag, 4. Juli, die Möglichkeit, zwischen 10 und 19 Uhr den Gewinnerentwurf und alle anderen eingereichten Modelle in der Gartenhalle zu begutachten. Ab Mitte der kommende Woche werden dann alle 29 Modelle im Landratsamt ausgestellt.