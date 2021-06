Die Entscheidung im Liveticker: Wie geht es mit dem Badischen Staatstheater weiter?

Weiter sanieren für teures Geld oder ein neues Konzept - das ist hier die Frage, die am Dienstagnachmittag im Karlsruher Gemeinderat geklärt werden soll. Wie sich die Stadträte entscheiden und was zu dem millionenschweren Großprojekt diskutiert wird - ka-news.de hat die Abstimmung ab 15.30 Uhr im Live-Ticker.

Ein Großbauprojekt, dass in Karlsruhe für viel Gesprächsstoff sorgt? War das bis vor einigen Monaten noch die Kombilösung, heißt das wohl umstrittenste Bauprojekt in der Fächerstadt inzwischen aber Badisches Staatstheater.

Der Grund: Die für 2022 geplante und auch schon in Teilen mit Vorarbeiten begonnene Sanierung des Theaterkomplexes am Hermann-Levi-Platz wird immer teurer und dauert immer länger - so die aktuellen düsteren Prognosen. Was einst bei 125 Millionen Euro Sanierungskosten begann, hatte sich zwischenzeitlich auf 325 Millionen, inzwischen aber auf rund 580 Millionen hochgesteigert.

Einige Karlsruher Politiker rechnen sogar mit rund 700 Millionen Euro Baukosten - und ein Kostendeckel war und ist bisher nicht in Sicht. Finanziell getragen wird das Projekt von der Stadt Karlsruhe und vom Land Baden-Württemberg.

Ein kleiner Fleck ist vom Bauzaun umgeben - mehr sieht man noch nicht von der kommenden Sanierung. Bild: Hammer Photographie

Und obwohl der Rückhalt des Karlsruher Gemeinderates für das "Jahrhundertprojekt" noch zu Beginn groß war, fordern nun viele Stadträte ein Überdenken des Projekts - etwa durch einen Kostendeckel oder eine Mitfinanzierung durch Spenden und Schenkungen, wie sie aktuell die Fraktion Freie Wähler/Für Karlsruhe fordert.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Verhindert der Karlsruher Gemeinderat die Staatstheater-Sanierung? Am Dienstag fällt die Entscheidung

Ob das so tatsächlich umgesetzt werden kann, was die übrigen Fraktionen und Stadträte über den aktuell prekären Stand des Projektes denken und wie es damit letztendlich weitergeht - am Dienstagnachmittag wird der Karlsruher Gemeinderat darüber abstimmen. ka-news.de wird live ab 15.30 Uhr von der Gemeinderatssitzung berichten.

Live-Ticker vom 22. Juni 2021

15:37 Liveticker gestartet

Es geht los: Die Gemeinderatssitzung ist gestartet, Oberbürgermeister Frank Mentrup heißt die anwesenden Gemeinderäte willkommen. Das Badische Staatstheater wird in Tagesordnungspunkt zwei behandelt.