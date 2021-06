2. Bürgerforum zum Badischen Staatstheater: Stadt Karlsruhe verlost Tickets für das Rathaus

Wie die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekanntgibt, wird am 18 Juni, um 17 Uhr, ein weiteres Bürgerforum zur Generalsanierung des Badischen Staatstheaters stattfinden. 20 Plätze werden derweil an interessierte Bürger verlost, die die Veranstaltung direkt vor Ort, dem Karlsruher Rathaus, besuchen möchten. Für alle anderen wird es erneut einen Live-Stream geben.

Zum Thema Generalsanierung und Neubau des Badischen Staatstheaters lädt Oberbürgermeister Frank Mentrup für Freitag, 18. Juni, um 17 Uhr zu einem zweiten Bürgerforum ein. Ging es bei der ersten Ausgabe um grundlegende Information, sollen nach kurzen Impulsreferaten nun Diskussion und Fragen der Bürger im Vordergrund stehen. Nach Angaben der Stadt Karlsruhe soll die Veranstaltung im Bürgersaal des Rathauses wieder via Livestream auf dem städtischen YouTube-Kanal (www.karlsruhe.de/livestream) übertragen werden. Fragen können über das Beteiligungstool Mentimeter online Fragen gestellt werden. 20 Plätze vor Ort werden verlost Die Teilnahme sei jedoch nicht nur online möglich. Vor Ort soll es 20 Plätze, die unter interessierten Bürgern verlost werden. "Wer live dabei sein will, schickt bis Mittwoch, 9. Juni, eine E-Mail mit Namen und Anschrift an das Büro für Mitwirkung und Engagement (bme@afsta.karlsruhe.de) oder meldet sich alternativ telefonisch unter 0721/133-1212. Tags darauf erfahren Interessierte dann, ob sie ausgewählt wurden", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Es werden im Nachhinein Video- und Tonaufnahmen veröffentlicht, weshalb die Bewerbung gleichzeitig als Zustimmung dazu betrachtet werden. Voraussetzung für die Teilnahme vor Ort sei ein tagesaktueller negativer Corona-Test. Geimpfte oder genesene Personen müssen einen entsprechenden Nachweis mitbringen.

