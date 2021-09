Kombilösung-Update: Am Ettlinger Tor und Karlstor wird mit Hochdruck gearbeitet

Noch sind die Kreuzungen der Karlstraße mit der Kriegsstraße am Karlstor und der Ettlinger- beziehungsweise Karl-Friedrich-Straße mit der Kriegsstraße am Ettlinger Tor nicht voll funktionsfähig – aber die Arbeiter sind mit Hochdruck bei der Wiederherstellung beider Verkehrsknotenpunkte. Der Endspurt beim Umbau der Kriegsstraße mit einer neuen Gleistrasse oben und einem darunterliegenden Autotunnel läuft.

Am Karlstor entsteht das Gleisdreieck in jeweils recht kleinen Teilstücken. Der Verkehr entlang der Kriegsstraße und auch aus der nördlichen Karlstraße heraus nach Westen musste stets fließen, Fußgängern und Radfahrern musste zudem immer die Möglichkeit der Querung gegeben werden.

Kleinteilige Arbeiten am Karlstor

Deshalb gestaltete sich die Neuverlegung des Gleisdreiecks sowie die Anpassung der Gleislage unmittelbar nördlich und südlich des Karlstors kleinteilig. Inzwischen liegen die wesentlichen Elemente des Dreiecks – immerhin wird der Straßenbahnverkehr mit dem Ferienende hier wieder die Karlstraße hinauf- und hinunterrollen.

Gleise quer: Die Schienen liegen auf der Kreuzung Ettlinger Tor – damit ist das Kombi-Bauwerk mit Tunnelhaltestelle ganz unten, darüberliegendem Autotunnel und der oberirdischen Gleisquerung fertiggestellt. Bild: Kasig

Am Ettlinger Tor werden dagegen "nur" Gleise entlang der Kriegsstraße in der Kreuzungsmitte verlegt. Mitten in die Kreuzung wurden bereits die Schienen gelegt – der "dreistöckige" Verkehr mit der unterirdischen Haltestelle, dem darüberliegendem Autotunnel und schließlich der oberirdischen Gleisquerung ist damit fertiggestellt.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Diese Bilder zeigen: An diesen Kleinigkeiten liegt es, dass der Karlsruher Autotunnel nicht rechtzeitig fertig wird

Unmittelbar westlich des Ettlinger Tors gehen die Arbeiter jetzt aber auch bereits an die Vorbereitung des Baus der oberirdischen Haltestelle. Denn die Autos fahren inzwischen ganz außen an den Rändern der Kriegsstraße auf ihren endgültigen Fahrbahnen.

Die letzte Rampe wird fit gemacht

Die bereits in den 1970-er Jahren für die damalige Verkehrsachse Kriegsstraße gebaute Rampe westlich des Karlstors wird als neue Rampe für das westliche Portal des Autotunnels Kriegsstraße fit gemacht. Die Wände und die Bodenplatte werden saniert. Die Wände erhalten noch Schallschutz-Elemente. In der Mitte der Fahrbahn wird zudem eine Wand errichtet, die zusätzlich der Schallminderung, aber auch der Verhinderung des Eindringens von Rauch von einer Röhre in die andere im Fall eines Brandes dient.

Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Erste Abschnitte schon fertig: In der Kriegsstraße wächst das Schienennetz

Im Autotunnel sind vor allem Elektriker am Werk, die für die technische Gebäudeausrüstung sorgen. In der unterirdischen Betriebszentrale sind dicke Kabelbündel zu sehen, die von hier zu den vielen Tunnelinstallationen für Licht, für Notfallbeleuchtung oder Notfalldurchsagen, zu den Lichtsignalanlagen oder den Notrufeinrichtungen führen. Gewaltige Kabeltrommeln werden Meter um Meter abgewickelt, um den Tunnel für die Autofahrer in jeder Hinsicht sicher zu machen.

Klappe zu: Rund um die neu installierten Werbeflächen werden die letzten Verkleidungsplatten in Haltestellen wie hier am Marktplatz eingesetzt. Bild: Kasig

Der schon weitestgehende fertiggestellte und auch funktionsfähige Stadtbahn- und Straßenbahntunnel trifft täglich auf die Fahrer der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK), der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) und der Deutschen Bahn (DB), die mit ihren Bahnen nach der Inbetriebnahme am 12. Dezember das unterirdische Nahverkehrssystem befahren werden.

Abgeschirmt von Bauzäunen, die entlang der Bahnsteige stehen, arbeiten die Handwerker ihr Restprogramm ab oder bessern dort nach, wo die Ausführung nicht dem Plan beziehungsweise den Anforderungen des späteren unterirdischen Bahnbetriebs entspricht.