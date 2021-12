Einweihung Kombilösung: Karlsruhe lässt zum Abschied historische Bahnen auf die Schienen

Mit einem feierlichen Stadt- und Straßenbahnkorso will sich Karlsruhe von den Schienen auf der Kaiserstraße verabschieden. Das gaben Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemitteilung bekannt. Demnach sollen Wagen von den 1930er Jahren bis zu den 1990er Jahren noch einmal präsentiert werden, eher der Bahnverkehr endgültig unterhalb der Erde verschwindet. Start ist am Sonntag, 12 Dezember, um 14.45 Uhr.

Vor dem eigentlichen Korso, der um 14.45 Uhr startet, verkehren die sechs historischen Straßen- und Stadtbahnwagen aus den 1930er- bis 1990erJahren zunächst von 12 Uhr bis gegen 14.30 Uhr alle 15 Minuten auf einer sich im Stadtzentrum zu einem Ring überlagernden Sonderlinie. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Nach zwölf Jahren Bauzeit: In einer Woche wird die Kombilösung eröffnet Gefahren wird vom Hirtenweg über Hauptfriedhof, Durlacher Tor, Kronenplatz, Marktplatz, Europaplatz, Karlstor zum Konzerthaus und weiter über Rüppurrer Tor, Kronenplatz, Marktplatz, Europaplatz zum Kaiserplatz und zurück. Ab circa 14 Uhr sammeln sich nach und nach alle Fahrzeuge am Konzerthaus und fahren von dort über Rüppurrer Tor zum Kronenplatz, wo der Korso durch die Kaiserstraße beginnt. Mitfahrt nicht möglich Mit Eröffnung des Stadtbahntunnels am dritten Adventswochenende fahren ab Sonntag früh keine Straßen- und Stadtbahnen mehr durch den zentralen Abschnitt der Kaiserstraße. Damit endet der oberirdische Gleisbetrieb zwischen Kronenplatz und Europaplatz, der am 21. Januar 1877 mit der ersten Pferdebahn zwischen Gottesauer Platz und Mühlburger Tor seinen Anfang genommen hatte. Bild: Wegen der aktuellen pandemischen Situation können in den historischen Bahnen am Sonntag weder auf dem Ring noch beim Korso Fahrgäste mitfahren. Der Verein Treffpunkt Schienennahverkehr Karlsruhe (TSNV), welcher die Veranstaltung mit Unterstützung der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) organisiert, stellt außerdem den Fahrplan auf seiner Internetseite www.tsnv.de bereit. Eingesetzte Fahrzeuge: Spiegelwagenzug: Museumstriebwagen 100, Baujahr 1930 mit Museumsbeiwagen 298, Baujahr 1930

Breitraumzug: Museumstriebwagen 139, Baujahr 1958 mit Museumsbeiwagen 439, Baujahr 1961

Albtalbahn-Museumsgelenktriebwagen 4, Baujahr 1958

Museumstriebwagen 213: Ein Vertreter der "Holzklasse“ wie er zuletzt auf dem "5er“ unterwegs war, Baujahr 1978

Ein Einsystem-Hochflurstadtbahnwagen, wie er bis vor kurzem auf der Albtal- und Hardtbahn gefahren ist.

Ein Zweisystem-Hochflurstadtbahnwagen, eines der ersten Zweisystemfahrzeuge, welches ab 1992 nach Bretten im Einsatz war

