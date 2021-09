Globaler Klimastreik: Sorgt die nächste Fridays-for-Future-Demo für ein Verkehrschaos in Karlsruhe?

Am Freitag plane die weltweit agierende Fridays-for-Future-Bewegung eine international stattfindende Streikdemo. Diese werde auch Karlsruhe - insbesondere den Stadtverkehr betreffen.

Mit dem globalen Klimastreik der Fridays-for-Future-Bewegung am Freitag, 24. September, kann es in Karlsruhe zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Das gibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung bekannt. Ab 15 Uhr beginne die Veranstaltung an der Kreuzung Ludwig-Erhard-Allee/Kapellenstraße.

Von dort aus solle der Aufmarsch an Demonstranten über die Kriegsstraße, das Ettlinger Tor, den Marktplatz, die Waldhornstraße und von dort, über die östliche Kaiserstraße zurück zum Ausgangspunkt bei der Ludwig-Erhart-Allee ziehen. Das Ende der Demo ist auf 19.30 Uhr angesetzt.

Die voranschreitende Klimaschutz-Demo wirke sich dabei sowohl auf Auto- als auch auf den Straßenbahnverkehr aus. Insbesondere an der Route des Menschenzugs seien zahlreiche Straßensperren erforderlich, deren genauer Standort und Dauer noch nicht präzise vorhergesagt werden könne. Autofahrer seien von der Stadt dazu aufgerufen, das Gebiet großräumig zu umfahren.

Im Gebiet des Rüppurrer Tors sei für die Dauer Demonstration mit Straßenbahnausfällen zu rechnen. Die Bahnen entlang der Kaiserstraße fahren voraussichtlich durchgehend, jedoch seien Verzögerungen nicht auszuschließen.