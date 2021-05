Fett in Pfanne fängt Feuer: 200.000 Euro Schaden bei Wohnungsbrand in Karlsruhe

Ein Schaden von mehr als 200.000 Euro ist bei einem Wohnungsbrand in Karlsruhe entstanden, weil Fett in einer Pfanne Feuer fing. Eine Frau wollte am Dienstagabend ihr Essen frittieren, doch das Fett entzündete sich und die Flammen griffen auf die Küche über, wie die Polizei am Mittwoch mitteilt.

Als die Einsatzkräfte ankamen, schlugen die Flammen aus der Wohnung. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses hatten sich bereits unverletzt ins Freie gerettet. Die Feuerwehr löschte den Brand, die Bewohner der ausgebrannten Wohnung wurden in eine Notunterkunft untergebracht.

