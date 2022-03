Das Fest 2022 soll stattfinden: Datum und Ticketverkauf sind festgelegt

Die fallenden Corona-Regeln bedeuten auch neue Hoffnung für die Festival-Saison - beispielsweise in Bezug auf Das Fest an der Günter-Klotz-Anlage. Mitte Juli 2022 soll das Event nach zwei Jahren wieder in vollem Ausmaß stattfinden, wie die Karlsruher Marketing und Event GmbH (KME) bestätigt. Ein Ticketverkauf sei bereits in Planung und auch die Tickets der festivallosen Vorjahre seien rückerstattbar.

Noch zum Jahresbeginn war das Stattfinden von Das Fest eine kaum vorherzusagende Spekulation. Nun, unter anderen Corona-Bedingungen, scheint es festzustehen, dass sich die Günther-Klotz-Anlage im Sommer 2022 wieder mit Menschen von nah und fern füllen wird. Ab 3. Mai startet der Ticketverkauf für die Fest-Tage vom 21. bis zum 24. Juli (Donnerstag bis Sonntag), so die Informationen auf der Website des Events. Eine Woche zuvor, am 14. Juli, beginne das Vor-Fest. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Das Fest, Kamuna, art: ka-news.de sagt Ihnen, welche Kultur-Events Sie 2022 in Karlsruhe nicht verpassen sollten! Tickets, die 2020 und 2021 gekauft wurden, seien für diesen Sommer leider nicht mehr gültig. Allerdings sei es nach wie vor möglich, sich die Tickets erstatten zu lassen. Dabei habe jeder Kunde die Option, die Tickets persönlich bei der Tourist-Information im Schaufenster Karlsruhe (Kaiserstraße 72) oder online zurückzugeben. Bei einer Online-Rückgabe muss die Nummer jedes einzelnen Tickets eingegeben werden.

