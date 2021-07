Zweitimpfungen in Karlsruhe: Stadt möchte betroffene Personen kontaktieren

Auch die Karlsruher Impfzentren setzen die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) und die Vorgaben des Sozialministeriums zur Zweitimpfung bei AstraZeneca um. Alle Personen, die ihre erste Impfung mit dem Impfstoff AstraZeneca erhalten haben, bekommen demzufolge bei ihrem Zweittermin einen mRNA-Impfstoff angeboten, so die Stadt Karlsruhe.

"Personen die hiervon betroffen sind und ihren Zweittermin in Kalenderwoche 27 oder 28 (5. bis 18. Juli), also vor dem 19. Juli haben, sollten diesen Termin wie geplant wahrnehmen. Alle, deren Zweittermin am oder nach dem 19.7. liegt, werden aktuell angeschrieben oder angerufen und erhalten ein Angebot für einen vorgezogenen Zweittermin", erklärt die Stadt in einer Pressmitteilung.