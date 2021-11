Wurde einem ungeimpften Patienten die Behandlung verweigert? Städtisches Klinikum bezieht Stellung nach Social-Media-Video

Wurde ein Patient im Städtischen Klinikum sich selbst überlassen, weil er ungeimpft war? Diese Botschaft vermittelt neuerdings ein Video und eine dazugehörige Sprachaufnahme, die in den sozialen Medien viral ging. Bei den Aufnahmen wird ein Mann gezeigt, der offenbar mit einem Bruch am Oberschenkel und einer Lungenentzündung in das Klinikum eingeliefert wurde und dort auf einer Matratze auf dem Boden liegt. Inzwischen soll der Mann verstorben sein. Nun hat sich das Karlsruher Klinikum zu dem Vorfall geäußert und will gegen die "unberechtigten Vorwürfe" rechtliche Schritte einleiten.

Anlässlich eines Videos, welches seit dem vergangenen Wochenende auf diversen Social-Media-Kanälen kursiere und den Vorwurf gegen das Städtische Klinikum erhebt, dass eine ungeimpfte Personnicht adäquat behandelt worden sei, hat die Geschäftsführung des Städtischen Klinikums in einer Pressemitteilung auf die erhobenen Vorwürfe reagiert und diese "ausdrücklich und vollumfänglich" zurückgewiesen. Das könnte Sie auch interessieren Stuttgart/Karlsruhe Auch in Karlsruhe: 2G-Regel soll ab Mittwoch in Kraft treten Behauptungen sind aus dem Geschehen gerissen "Die Behauptungen sind nicht nur nicht im Gesamtkontext, sondern auch für sich genommen unwahr und völlig aus dem konkreten Behandlungsgeschehen gerissen. Das Klinikum hat eine umfassende Behandlungspflicht gegenüber allen Patienten, die es in jedem Fall und unabhängig vom individuellen Impfstatus der behandlungsbedürftigen Personen grundsätzlich uneingeschränkt wahrnimmt", heißt es in den ersten Zeilen. Ein Patient liegt in einem Krankenzimmer auf der Covid-19 Intensivstation (Symbolbild). Bild: Bodo Schackow/dpa-zentralbild/dpa Die Geschäftsführung und der interne Krisenstab (sog. Einsatzleitung) seien seit Wochen tagtäglich damit beschäftigt, eine bestmögliche Versorgung aller behandlungsbedürftigen Personen – sowohl geimpft wie nicht geimpft – sicherzustellen. Jede Behandlungs- und Therapieentscheidung werde in jedem Einzelfall "individuell auf Grundlage der jeweiligen medizinischen Indikation getroffen und in Absprache mit dem betreffenden Patienten beziehungsweise mit den entsprechend legitimierten Angehörigen entsprechend der ärztlichen Heilkunst umgesetzt." Behandlungsmaßnahmen ohne Einwilligung nicht zulässig Allerdings, so betont das Klinikum, seien auch die Grenzen der ärztlichen Behandlungspflicht zu beachten, wenn einwilligungsfähige Patienten "Therapie- und Behandlungsmaßnahmen in Kenntnis der medizinischen Faktenlage oder aufgrund fehlender Krankheitseinsicht" ausdrücklich ablehnen würden. Bild: "Hält der Arzt eine Maßnahme in der konkreten Situation mit Blick auf das mit dem Patienten gemeinsam festgelegte Ziel für indiziert, obliegt es dem Patienten zu bestimmen, ob und wie er behandelt werden will. Lehnt ein Patient beispielsweise eine angebotene lebenserhaltende Maßnahme ab, darf der Arzt diese Maßnahme nicht durchführen, wenn im konkreten Falle keine Hinweise auf einen die freie Willensbildung ausschließenden Zustand vorliegen. Selbst bei bestehender Lebensgefahr hat der Arzt den ausdrücklich erklärten entgegenstehenden Willen des Patienten zu respektieren", heißt es in der Mitteilung weiter. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe "Zweimal impfen wird nicht reichen": Karlsruher Klinikum rechnet mit Ablaufdatum bei Impfzertifikaten Ärztliche Behandlungsmaßnahmen ohne Einwilligung des Patienten seien rechtlich nicht zulässig. Matratze auf dem Boden als Schutz vor Stürzen Auch, der Vorwurf, dass Patienten nicht wie üblicherweise im Klinikbett versorgt würden, weist das Klinikum zurück. Der Grund: In Einzelfällen würden patienten auf einer Matratze am Boden versorgt werden, um zum Beispiel Verletzungen (Stürze et cetera) vorzubeugen oder eine Fixierung zu vermeiden. Eine Krankenpflegerin schiebt ein Krankenbett durch einen Flur. Bild: Marijan Murat/dpa/Symbolbild Im "Hinblick auf die unberechtigten Vorwürfe" habe das Klinikum bereits Strafanzeige erstattet und prüfe derzeit mögliche weitere rechtliche Schritte. Es seien entgegen jeglicher Faktenlage unwahre Tatsachen behauptet worden, die auch im "mutmaßlichen wohlverstandenen Interesse des Verstorbenen als verleumderisch" bezeichnet werden könnten. Die Redaktion sammelt aktuell weitere Informationen zu diesem Vorfall und plant derweil, einen weiteren Artikel zu verfassen. Die Angehörigen dürfen sich diesbezüglich gerne über unsere E-Mail-Adresse redaktion@ka-news.de oder unter unseren ka-Reporter-Link direkt an die Redaktion wenden. Außenstehende Personen bitten wir darum, von Anfragen / E-Mails zu diesem Thema abzusehen.

