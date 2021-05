Verstärkte Kontrollen wegen schönem Wetter? Fast 30 Grad am Sonntag in Karlsruhe erwartet

Die Menschen im Südwesten können sich am Wochenende auf viel Sonne und sommerliche Temperaturen freuen. Am Sonntag könnten die Temperaturen auf bis zu 30 Grad am Neckar steigen, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Dabei lag am Freitag im Landkreis Freudenstadt sogar noch Schnee. In Freiburg wurde ein Radweg wegen Hochwasser gesperrt. In Karlsruhe soll es am Sonntag laut Wetter.com zirka 27 Grad geben. Beim Deutschen Wetterdienst ist sogar von 30 Grad die Rede.

Am Samstag sollen die Höchstwerte zwischen 14 Grad auf der Alb und 21 Grad am Oberrhein liegen. Dabei soll es trocken bleiben, hier und da könne es höchstens ein paar Wolken geben. Die Polizei rechnet am Wochenende mit vielen Ausflüglern. "Wir werden daher unsere Kontrollen verstärken und aufpassen, dass die Menschen sich an die Corona-Regeln halten", teilte ein Sprecher mit.

