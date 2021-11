In Karlsruhe und Baden-Württemberg: Wert für Corona-Alarmstufe wieder überschritten

Die Zahl der Covid-19-Patienten auf Intensivstationen in Baden-Württemberg hat den zweiten Tag in Folge den für die Alarmstufe entscheidenden Wert von 390 überschritten. Am Dienstag (Stand 16.00 Uhr) waren nach Angaben des Landesgesundheitsamts 424 Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung, das sind 17 mehr als am Vortag. In Baden-Württemberg soll deshalb laut Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ab Mittwoch die Alarmstufe gelten. Die 2G-Regel (geimpft oder genesen) greift dann etwa in Restaurants, Museen, Kinos und öffentlichen Veranstaltungen.

Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz lag am Dienstag (Stand 16.00 Uhr) bei 5,8. Sie gibt die Zahl jener Menschen an, die pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche mit Corona-Symptomen in eine Klinik kommen. Die aktuelle Zahl der Klinikeinweisungen ist allerdings in der Regel höher als in der Hospitalisierungsinzidenz ausgewiesen. Die vollständigen Werte liegen oft erst nach ein bis zwei Wochen vor. "Impfen Sie sich sofort" Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen stieg auf 382,8. Der Wert gibt an, wie viele neue Infektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche den Behörden gemeldet wurden. Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie stieg um 8666 auf 718.976. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Städtisches Klinikum Karlsruhe am Limit - Geschäftsführer Geißler findet: "Nicht impfen ist unsolidarisch" Die Intensivmediziner und die Intensiv-Planungsverantwortlichen der Versorgungscluster in Baden-Württemberg appellierten am Dienstag an alle Bürger in Baden-Württemberg: "Impfen Sie sich sofort, lassen Sie sich zum dritten Mal impfen, tragen Sie Masken, wo Sie mit anderen Menschen in Räumen zusammenkommen, halten Sie Abstand und testen Sie sich regelmäßig." Inzidenz in Karlsruhe Damit decken sich seine Aussagen mit denen des Leiters für Anästhesie und Intensivmedizin des Stadtklinikums Karlsruhe. Auch in Karlsruhe selbst stiegen nämlich die Zahlen auf einen Inzidenzwert von 334,6 im Stadt- und 377,8 im Landkreis. Das könnte Sie auch interessieren Ettlingen Neue Impfstützpunkte im Karlsruher Stadt- und Landkreis: Hier können sich Bürger einen Impftermin sichern Die Auswirkungen der erwarteten neuen Covid-Erkrankungen auf den landesweiten Intensivstationen in den nächsten Wochen seien besorgniserregend. Andere Menschen könnten dann wahrscheinlich nicht mehr so gut und zeitnah versorgt werden, weil Personal vermehrt in der Versorgung von Covid-19-Patienten gebunden sei.

