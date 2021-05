Welche Ausnahmen gelten für geimpfte Menschen? Was Karlsruher Bürger jetzt wissen müssen

Seit vergangenen Sonntag ist es offiziell: Geimpfte und Genesene genießen ab sofort einige Erleichterungen innerhalb der Corona-Pandemie. Doch was genau gilt jetzt eigentlich? Womit muss ich mich ausweisen und was droht denjenigen, die dagegen verstoßen? ka-news.de hat das Wichtigste für euch noch mal zusammengefasst.

Menschen, die gegen Covid-19 geimpft oder von einer nachgewiesenen Infektion mit dem Virus genesen sind, erhalten bestimmte Erleichterungen, die kürzlich in einer Verordnung festgelegt wurden. Diese ist nun seit Sonntag, den 9. Mai, gültig. Laut Bundesregierung bestehe jedoch weiterhin ein "individuelles Restrisiko", weshalb vor Achtlosigkeit gewarnt wird. Eine Impfpflicht bestünde weiterhin nicht.

Ziel des Infektionsschutzgesetzes ist es, Einschränkungen des öffentlichen Lebens bundesweit einheitlich zu regeln. Bild: Frank Rumpenhorst/dpa

Gelten die Erleichterungen auch für Erstgeimpfte?

Nein, tatsächlich dürfen sich nur die vollständig Geimpften über die Lockerungen freuen. Seit der letzten Dosis müssen jedoch 14 Tage vergangen sein. Der Grund: Je nach Impfstoff bedarf es ein oder zwei Impfungen für einen vollständigen Schutz. Zusätzlich dürfen die Personen keine Symptome einer möglichen Covid-19-Infektion aufweisen.

Wer gilt als Genesen und wie lange?

Als genesen gelten diejenigen, deren positives Testergebnis mindestens 28 Tage zurückliegt. Maximal darf der Befund nur sechs Monate zurückliegen. Das heißt: Die Lockerungen für die bereits Genesenen verflüchtigen sich spätestens nach einem halben Jahr. Dann gelten die Lockerungen für diese Personen nicht mehr.

Welche Nachweise muss ich bei mir tragen?

Grundsätzlich gilt: Geimpfte müssen einen Nachweis für einen vollständigen Impfschutz vorlegen. Dafür reicht der gelbe Impfpass. Genesene benötigen den Nachweis für einen positiven PCR-Test, der mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate zurückliegt.

Was passiert was wenn ich mit einem gefälschten Impfausweis erwischt werde?

Immer mehr ist in verschiedenen Medien von gefälschten Impfausweisen die Rede die in Umlauf sind. Das Karlsruhe Ordnungsamt hat in dieser speziellen Angelegenheit noch keine Erfahrungswerte. Wie die Strafen dann aussehen, wird sich zeigen, sobald die ersten Fälle bekannt werden.

Welche Strafen drohen bei Nichteinhaltung der übrigen Hygieneregeln?

Hier gibt es nach Angaben der Stadt Karlsruhe keine Änderungen. Die aktuellen Strafen würden gleich bleiben. Ob sich die Corona-Kontrollen nach der neuen Verordnung in den nächsten Wochen ändern, steht laut Polizei Karlsruhe noch nicht fest.

Auch geimpfte und genesene Personen müssen weiterhin eine Maske tragen. Bild: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Wie viele Personen dürfen sich jetzt privat treffen?

Laut Verordnung der Bundesregierung gelten die Einschränkungen für private Treffen nicht, wenn sich "ausschließlich geimpfte oder genesene Personen" treffen. Außerdem werden Geimpfte und Genesene bei privaten Treffen nicht als weitere Person des Treffens mitgezählt. Ansonsten gelten die gültigen Regeln.

Können Geimpfte Sport in Gruppen treiben?

Beim Sport sind die Einschränkungen für Geimpfte und Genesene nicht mehr gültig.

Müssen Geimpfte in Quarantäne? (Beispiel: Urlaub oder Kontakt mit infizierten Personen)

Ja, sie sind von der Quarantäne-Pflicht befreit. Das gilt etwa für Menschen, die Kontakt zu Infizierten hatten oder aus dem Ausland einreisen - außer sie haben sich mit einer in Deutschland noch nicht verbreiteten Virusvariante angesteckt oder sie reisen aus einem Virusvarianten-Gebiet ein.

Diese Erleichterungen gelten seit Sonntag: