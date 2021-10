Kommt bald die "Warnstufe"? Karlsruher Klinikum rechnet mit über 200 belegten Corona-Intensivbetten in Baden-Württemberg

Seit Juli 2021 ist Karlsruhes 7-Tages-Inzidenz rückläufig. Auch in der Stadt und der Region Karlsruhe wurden seitdem keine signifikanten Anstiege der 7-Tage-Inzidenz registriert. Relativ entspannt sieht es auch auf den Corona-Stationen aus. So befindet sich das Klinikum mit 11 Patienten auf Normalstation und 4 Patienten auf der Intensivstation in der Pandemiestufe 2. Allerdings rechne das Gesundheitsamt Baden-Württemberg damit, dass die Zahl der belegten Intensivbetten in den nächsten zwei Wochen auf 220 steigen könnte. Das gab das Städtische Klinikum bei einer Pressekonferenz am Freitag bekannt. Zur Erinnerung: Ab 250 belegten Betten wird die sogenannte Warnstufe ausgerufen.

Nach Angaben des Klinikum erfolgen die Berechnungen "auf der Basis des Modells des Instituts für Infektionsprävention und Krankenhaushygiene am Universitätsklinikum Freiburg. Berücksichtigt werden dabei unter anderem die landesweite Inzidenz, der R-Wert, die Impfquote und die ITS-COVID-19-Bettenbelegung des DIVI-Intensivregisters". Das Klinikum Karlsruhe orientiere sich ebenso an Prognosen der Universität Ulm, die sich "bislang als sehr realitätsnah erwiesen" hätten. Ein leeres Bett steht in einer Intensivstation. Bild: Jonas Güttler/dpa/Symbolbild Hospitalisierungsinzidenz bewegt sich "seitlich" Bei den Patienten auf der Covid-Normalstation handle es sich seit Mitte Juli nach Aussagen des Klinikum um ungeimpfte Personen (90 Prozent) zwischen 45 und 75 Jahren. Der Anteil der geimpften Patienten sei grundsätzlich über 80 Jahre alt gewesen. Das Alter bei den Intensivpatienten liege zwischen 35 und 80 Jahren. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe "Kinder wollen wieder ein normales Sozialleben haben": Karlsruher Klinikum will Corona-Impfung ab 5 Jahren zustimmen Der Anteil an Corona-Fällen in intensivmedizinischer Behandlung an der Gesamtzahl der betreibbaren Intensivbetten liege laut dem Landesgesundheitsamtes bei 8 Prozent. Demnach befänden sich aktuell 185 Patienten auf den Covid-Intensivstationen von Baden-Württemberg. Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liege bei 2,3 und entwickle sich damit in eine Seitwärtsbewegung. MITs unterstützen niedergelassene Ärzte Des Weiteren informierte das Klinikum darüber, dass mit der Schließung der Kommunalen Impfzentren nun die Mobilen Impfteams wieder vermehrt zum Einsatz kommen werden. Diese sollen die niedergelassenen Ärzte sowie Betriebsärzte ab dem 1. Oktober bis zum Jahresende vor allem bei den Auffrischungsimpfungen in Baden-Württemberg unterstützen. Insgesamt 30 MITs sollen in Baden-Württemberg zum Einsatz kommen. Eines der 12 Krankenhäuser, an denen die MITs vorgehalten werden, stelle das Städtische Klinikum Karlsruhe, da es "die entsprechende Logistik" anbieten könne. Bild: Markus Kümmerle/Städtisches Klinikum "Die für den MIT-Stützpunkt notwendige Erweiterung der Räumlichkeiten der Abteilung für Transfusionsmedizin stellt das Klinikum dem Land Baden-Württemberg zur Verfügung. Die Mitarbeiter der MIT werden über das Land finanziert. Auf dieser Grundlage ist ein täglicher Start der MIT in Karlsruhe und Umgebung sichergestellt. Bei seinen ersten Einsätzen am 1. Oktober steuern die MIT unter anderem die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Waldbronn an", so das Klinikum abschließend.

Mehr zum Thema: Corona-Virus in Karlsruhe : Der Corona-Virus hält Karlsruhe in Atem: Alle Zahlen der Infizierten, Schutzmaßnahmen, Absagen von Veranstaltungen und weitere Informationen für die Fächerstadt und die Region in diesem Dossier.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden