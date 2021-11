Das baden-württembergische Gesundheitsministerium hat am heutigen Dienstag vier weitere Impfstützpunkte in Stadt- und Landkreisen genehmigt. Einer davon befindet sich auch im Stadtkreis Karlsruhe.

Einen Zuschlag erhielten die Stadt- und Landkreise:

Ludwigsburg

Ortenaukreis

Stadt Karlsruhe

Göppingen

Schon am vergangenen Freitag hatte das Ministerium 31 Stadt- und Landkreisen eine entsprechende Genehmigung erteilt. Mit den übrigen Stadtverwaltungen und Landratsämter steht das Ministerium in Kontakt, um zeitnah flächendeckend in ganz Baden-Württemberg die Impfoffensive weiter voranzubringen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.