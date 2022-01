ViDia Kliniken Karlsruhe: Freie Impftermine am Dienstag und am Mittwoch verfügbar

Aufgrund der hohen Nachfrage und weiterhin guten Verfügbarkeit der Impfstoffe von Biontech und Moderna haben die ViDia Christliche Kliniken entschieden, die Impfaktionen fortzusetzen und bieten zusätzliche Termine am Dienstag, 04.Januar und Mittwoch, 05. Januar, jeweils von 16 bis 20 Uhr, an. Am Standort der ViDia Kliniken in der Südendstraße, Eingang Hirschstraße, werden Erstimpfungen, Zweitimpfungen und Booster-Impfungen durchgeführt. Kinder werden erst ab einem Alter von 12 Jahren geimpft.

Anmeldungen zur Impfung sind ab sofort online über folgendes Portal möglich: https://www.terminland.eu/impfzentrum_vidia/ Die angemeldeten Personen werden gebeten, zum Impftermin die Krankenversichertenkarte, den Personalausweis und den Impfausweis mitzubringen.

