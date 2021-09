Veraltete Informationsaufbereitung: Wann passt Karlsruhe seine Homepage an die neue Corona-Verordnung an?

Seit über einem Jahr beeinflusst das Corona-Virus das alltägliche Leben. Nach drei Corona-Wellen, die letzte im Frühjahr 2021, beginnen die Zahlen aktuell wieder nach oben zu klettern - doch wohin geht der Trend? Von den Anfängen bis heute: Jede Woche gibt es einen Überblick über die Entwicklung der Corona-Pandemie in Karlsruhe und einen Ausblick auf mögliche Entwicklungen.

1. Aktuelle Corona-Lage: Inzidenz weiter hoch

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen zeigt, dass die Corona-Zahlen im Stadt- und Landkreis Karlsruhe immer noch recht hoch sind.

Zum Vergleich: Waren am Freitag, den 17. September, noch 404 Personen mit dem Virus infiziert, so sind es am Mittwoch, 22. September, 373. Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt im Stadtkreis Karlsruhe bei 71 und im Landkreis bei 96,7 (Stand: Dienstag, 21. September, 16 Uhr).

Bild: Landratsamt Karlsruhe

Der Grund für die hohen Zahlen sollen unter anderem Reiserückkehrer und vermehrte Neuinfektionen bei jungen Menschen sein.

Stadt will Corona-Seite umbauen

Seit dem 16. September gilt in Baden-Württemberg die neue Corona-Verordnung. Das heißt: Ab sofort wird die Corona-Pandemie im Südwesten in einem dreistufigen Alarmsystem kategorisiert, welches wiederum eng mit der Hospitalisierungsinzidenz der Krankenhäuser verknüpft ist. Die 7-Tages-inzidenz, die uns auf kommunaler Ebene stets durch entsprechende Grafiken angezeigt wurde, spielt von jetzt an eine untergeordnete Rolle.

Bild: screenshot@Stadt Karlsruhe

Da stellt sich doch die Frage: Warum erscheint die Grafik weiterhin auf Karlsruhes wichtigster Corona-Informationsseite, corona.karlsruhe.de? Ist diese Art der Präsentation inzwischen nicht etwas veraltet?

Auf Nachfrage der Redaktion stellt sich heraus, dass die Stadt tatsächlich daran arbeitet, die neuen Richtlinien bald bestmöglich auf der Website umzusetzen. "Es wird voraussichtlich ab Ende nächster Woche Veränderungen auf der Website geben", gibt die Stadt im Gespräch mit ka-news.de zu, "wir sind da in den letzten Abstimmungen."

Grafik zur 7-Tages-Inzidenz bleibt auf der Seite

Demnach soll die Seite in Zukunft anzeigen, in welcher Stufe sich die Stadt befindet (Basis, Warn- und Alarmstufe) und die Hospitalisierungsinzidenz vom Land Baden-Württemberg. Die Kapazität der Intensivbetten soll es allerdings nicht auf die Seite der Stadt schaffen.

Die Hospitalisierungsinzidenz der Baden-Württembergischen Krankenhäuser, wird bald auch auf Karlsruhes Corona-Info-Seite zu sehen sein. Bild: tor

"Was davor mit der 7-Tages-Inzidenz eher kommunal ausgerichtet war, wird mit der Hospitalisierungsinzidenz von Baden-Württemberg nun aufs Land ausgeweitet", so die Stadt weiter. Kurzum: Sonderlich viel ändern wird sich nicht, außer die ein oder andere Ergänzung. Selbst die altbekannte Grafik mit der 7-Tages-Inzidenz, wird in Zukunft weiter auf der Seite zu sehen sein.

2. Entwicklungen der Neuinfektionen in Karlsruhe

Im Verlauf der Corona-Pandemie hat Karlsruhe nun mehrere Hochs und Tiefs hinter sich. Wie die Grafik zeigt, kletterte die Rate der Neuansteckungen im November 2020 in die Höhe, danach erneut im März 2021.

Zwischenzeitlich begannen die Zahlen deutschlandweit zu sinken, was unter anderem der fortschreitenden Impfkampagne zugeschrieben wurde. Aktuell steigt die Anzahl der Corona-Infizierten durch die Ausbreitung der Delta-Variante wieder an. Das Problem: Häufig sind Infektionsketten nicht mehr bis zu ihrem Ursprung zurückzuverfolgen, weshalb eine eindeutige Zuordnung schwierig ist. Dies nennt das Gesundheitsamt ein "diffuses Infektionsgeschehen."

3. So erfolgreich waren die Maßnahmen in Karlsruhe

Ob Schließung des Einzelhandels, Fernunterricht oder die Maskenpflicht: All diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Wie die Grafik zeigt, haben die verschiedenen Beschränkungen jeweils ihre Wirkung entfaltet.

Jeweils rund eine Woche nach Einführung der Restriktionen war die Zahl der Neuinfizierten rückläufig. Dieser zeitliche Verzug ist durch die Inkubationszeit zu begründen. Im Mittel beträgt die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch von Covid-19 laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) fünf bis sechs Tage.

In anderen Worten: Sollte es aufgrund der Vernachlässigung der Corona-Vorschriften zu vermehrten Ansteckungen kommen, kann dies erst rund eine Woche später an den Zahlen abgelesen werden.