Umzug im Städtischen Klinikum: Corona-Intensivstation bekommt eine neue Heimat - sofern die Zahlen unten bleiben

Weniger Corona-Patienten, sinkende Inzidenzen und auf dem besten Weg in Pandemiestufe eins. So könnte man die aktuelle Lage im Städtischen Klinikum kurz und knapp zusammenfassen. Höchste Zeit also, um ein paar organisatorische Vorbereitungen für den Covid-Bereich zu treffen. Was das mit dem erst kürzlich eröffneten Haus M zu tun hat, erläuterte Klinik-Chef Michael Geißler auf einer Pressekonferenz am Freitag.

Im Karlsruher Klinikum ist "durchatmen" angesagt. Denn seit über acht Monaten ist die Inzidenz deutschlandweit unter 20 gesunken. Auch in Karlsruhe können sich die Bürger über niedrige Werte und entsprechende Lockerungen freuen. Im Krankenhaus ist das nicht anders, weshalb nun zum 21. Juni eine Bettenreduzierung vorgenommen werden soll. Sechs Intensivbetten sollen dann noch im Betrieb sein. Aktuell befindet sich im Klinikum vier Patienten auf der Intensiv, wovon drei beatmet werden müssen. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Vierte Corona-Welle im Herbst? Das sagen Karlsruher Virologe und das Gesundheitsamt zur Delta-Variante in der Fächerstadt Der medizinische Geschäftsführer vom Klinikum, Michael Geißler, ist optimistisch: "Ich bin zuversichtlich, das ein 'Rebound' von den Pfingstferien womöglich ausbleibt. Sogar ein Public Viewing könnte mit Abstand und entsprechenden Hygienekonzepten funktionieren." OPs werden nachgeholt Auf den Lorbeeren ausgeruht wird sich aber auch in den ruhigeren Zeiten nicht. Der Grund: Durch den Rückgang der Covid-Patienten auf der Allgemein- und Intensivstation können wichtige Operationen endlich aufgeholt werden. Doch das kostet Zeit. Blick in einen OP-Saal (Symbolbild) Bild: Maurizio Gambarini "In vielen Bereichen, außerhalb von Corona, war herrschte ein anderer Arbeitsrhythmus. Es wird dauern bis sich das alles wieder eingespielt hat", gibt Geißler zu. Aber: Sind die Systeme erst einmal hochgefahren könnte mithilfe des Neubaus ein Großteil der anstehenden Eingriffe ab September/Oktober abgearbeitet sein. Corona Intensivstation kommt ins Haus M Apropos Neubau: Angesichts der niedrigen Inzidenzen finden aktuell diverse "Umzüge" von den umliegenden Gebäuden in das sogenannte Haus M statt. So werden Stück für Stück alle Intensivstationen in den großen Neubau verschoben, um die Arbeitskapazitäten durch kürzere (Kommunikations)Wege zu optimieren. Das Haus M wird zur neuen Heimat der Intensivstationen. Doch gerade dort ist Vorsicht geboten. Bild: Thomas Riedel Auch die Covid-Intensivstation soll zukünftig auf den Neubau ausgelagert werden. Allerdings nur, solange sich diese in der Pandemiestufe 1 befindet. Sobald die Intensiv wieder in die zweite Stufe fallen sollte, also ab dem 6. besetzten Intensivbett, wird die Behandlung der infizierten Personen wieder in Haus C fortgeführt. Darum wird auch dort weiterhin Equipment zur Verfügung stehen. "Wenn wir in die Stufe 2 zurückkommen sollten, wird auch die Inzidenz wieder entsprechend hoch sein und wir werden das Haus M leerziehen müssen", erzählt Michael Geißler auf Anfrage von ka-news.de. Der Grund hierfür sei die Sicherheit der Mitarbeiter und Non-Covid-Patienten, die zu 100 Prozent gewährleistet sein müsse. Auch wenn das - wenn es soweit kommt - wieder mit personellen Aufwänden verbunden sei.

