Über 60 und ohne Impftermin? Stadt Karlsruhe schaltet E-Mail Adresse für Terminvergabe frei

Ab 7. Juni wird die Impfpriorisierung bundesweit aufgehoben. Um weitere Lücken bei höheren Altersgruppen zu schließen, hat Karlsruhe erneut eine spezielle E-Mail-Adresse eingerichtet: Wer über 60 Jahre alt ist und noch keine Impfung gegen das Corona-Virus erhalten hat, kann sich nun per E-Mail direkt bei den Karlsruher Impfzentren anmelden. Ab sofort ist hierfür die Adresse 60plus@impfzentren-ka.de aktiv. Das gab die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung bekannt.

"Alle Personen, die die Altersvoraussetzung erfüllen, werden hier direkt mit einem Impftermin im Zentralen Impfzentrum Messe Karlsruhe (ZIZ) oder im Kommunalen Impfzentrum (KIZ) in der Schwarzwaldhalle versorgt. Aufgrund des weiterhin knappen Impfstoffs kann eine Terminvergabe allerdings erst im Laufe der kommenden Wochen erfolgen", heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Bereits im April und Mai hatte die Stadt Karlsruhe E-Mail-Adressen für Über-80-Jährige, Über-75-Jährige und Über-65-Jährige aus den vom Land priorisierten Gruppen eingerichtet, um fehlende Impfungen schnell und unkompliziert abschließen zu können.

Für den telefonischen Weg stünde weiterhin die Hotline des Impfterminservice unter 116117 bereit.

Über 82.000 Menschen in Karlsruhe vollständig geimpft

Mit Stand 1. Juni sind in Karlsruhe 250.688 Impfungen verabreicht worden

150.409 im ZIZ

57.369 im KIZ

42.910 über die MIT

167.957 Menschen haben ihre Erstimpfung erhalten, 82.731 bereits ihre Zweitimpfung. Neue Termine stellen die Impfzentren jeweils am Mittwoch und Samstag zwischen 10 und 12 Uhr ins Buchungssystem ein. Aber: "Der weiterhin bestehende Impfstoffmangel bedingt jedoch, dass kurzfristige Termine nur in sehr beschränktem Umfang angeboten werden können", so die Stadt abschließend.