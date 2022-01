2.000 Teilnehmer: Montag-Demos in Karlsruhe und Umgebung verlaufen weitgehend friedlich

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Karlsruhe fanden am Montag mehrere angemeldete sowie nicht angemeldete Versammlungen beziehungsweise Zusammenkünfte im Zusammenhang mit den aktuellen Corona-Maßnahmen statt. Diesbezüglich wurden auch per Allgemeinverfügung entsprechende Verbote der Stadt Karlsruhe erlassen. Das gab die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt. Insgesamt sollen auf die einzelnen Städte und Gemeinden verteilt bis zu 2.085 Personen an den Demonstrationen teilgenommen haben, welche zumeist "ruhig und störungsfrei" verliefen.

Bild: Thomas Riedel

"Der Einsatzleiter der Polizei, Gustav Zoller, weist in diesem Zusammenhang nochmals nachdrücklich darauf hin, dass die Teilnahme an einer durch Allgemeinverfügung verbotenen Versammlung eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Unterdessen werden ordnungsgemäß angemeldete Versammlungen durch die Polizei geschützt und begleitet, solange sie friedlich und störungsfrei im Sinne von Verstößen des Versammlungs- oder des Strafrechts verläuft", heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Karlsruhe Innenstadt

Während sich in der Karlsruher Innenstadt am Abend zirka 800 Personen, mit dem Thema "Die Polizei ist nicht der Gegner" versammelten, um mit einem Aufzug gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen zu demonstrieren (angemeldet, Auflagen erfüllt), wurden bei einer ebenfalls angemeldeten Gegenversammlung am Karlsruher Marktplatz zirka 250 Personen gezählt.

Bild: Thomas Riedel

Sie bildeten unter dem Thema "Hand in Hand gegen Verschwörungstheorien und rechte Ideologie. Mitdenken statt Querdenken" eine Menschenkette. Auch die Versammlung sei nach Angaben der Polizei störungsfrei verlaufen. Ein Zusammentreffen der verschiedenen Versammlungsteilnehmer konnte verhindert werden.

Ettlingen

Eine in Ettlingen ebenfalls ordnungsgemäß angemeldete Versammlung zum Thema "Gegen Verschwörungsmythen und Rechte Hetze. Mitdenken. Mitfühlen Mit Maske. Mit Impfung" mit rund 50 Teilnehmern soll ohne Beanstandungen verlaufen sein.

Bei einer nicht angemeldeten Versammlung gegen die Corona-Maßnahmen mussten 18 Personalien festgestellt, 9 Platzverweise erteilt und zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet werden.

Bruchsal

In der Bruchsaler Innenstadt haben sich bei einer ordnungsgemäß angemeldeten Versammlung zum Thema "Wir stehen zu unserem Grundgesetz" bis zu 490 Personen versammelt. Die Versammlung wurde im Zeitraum von 18 Uhr bis 18.45 Uhr in Form eines Aufzuges durchgeführt und verlief störungsfrei. Am Rande der Versammlung soll es zu zwei Strafanzeigen wegen Beleidigung gekommen sein.

Weitere Versammlungen im Stadt- und Landkreis

Im Rahmen der ebenfalls ordnungsgemäß angemeldeten Versammlung in Weingarten zum Thema "Gegen die Corona-Maßnahmen" im Zeitraum von 17 bis 18 Uhr mit rund 85 Teilnehmern ergaben sich keinerlei Störungen.

In Waghäusel-Wiesental versammelten sich bis zu 100 Teilnehmer an einer nicht angemeldeten Versammlung, wobei bei 51 Personen die Personalien festgestellt und Platzverweise erteilt werden mussten. Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe fanden weitere, nicht angemeldete Zusammenkünfte statt.