Strategiewechsel zur Corona-Bekämfung: Karlsruher Gesundheitsamt wird nach Infektion nicht mehr anrufen

Das Gesundheitsamt des Landkreises Karlsruhe wird von nun an keine Anrufe mehr bei Corona-Infizierten vornehmen, um sie über ihrer Quarantäne-Pflicht zu informieren.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Karlsruhe plant einen Strategiewechsel zur Bekämpfung des Corona-Virus, wie es in einer Pressemitteilung erklärt. Von nun an solle nicht mehr jede einzelne infizierte Person vom Gesundheitsamt kontaktiert werden, um sich in Quarantäne zu begeben. Viel eher wolle sich das Amt auf infektiöse Knotenpunkte, Ausbruchsherde und besonders gefährdete Gruppen kümmern.

Infizierten seien auf eigene Verantwortung dazu verpflichtet, sich bei Gesundheitsamt zu melden. Auch die eigenen sozialen Kontakte müssten selbstständig vom Infizierten in Kenntnis gesetzt werden. Eine entsprechende Bescheinigung über die Zeit, die in Quarantäne verbracht wurde, könne vom zuständigen Ordnungsamt erhalten werden.