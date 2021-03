Sieben-Tages-Inzidenz sinkt weiter: Kommen am Samstag wieder Lockerungen in Karlsruhe?

Der Stadtkreis Karlsruhe hat heute den Inzidenzwert von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am vierten Tag in Folge unterschritten. Sollte dies auch am Freitag – und damit zum fünften Mal hintereinander – der Fall sein, ist das Gesundheitsamt im Landratsamt Karlsruhe nach der Corona-Verordnung des Landes aufgerufen, diesen Sachverhalt festzustellen.

"Per Allgemeinverfügung, die noch am Freitag veröffentlicht würde, würden damit ab Samstag die entsprechenden Regelungen der Corona-VO für Kommunen mit einem Inzidenz-Wert unter 100 in der Stadt Karlsruhe wieder greifen", erklärt das Karlsruher Landratsamt in einer Pressemitteilung. Das bedeutet, dass zum Beispiel der Einzelhandel im Stadtgebiet bereits ab Samstag zu Click&Meet zurückkehren könnte. Zuletzt war die Sieben-Tages-Inzidenz im Stadtkreis stetig rückläufig.

Mehr zum Thema: Corona-Virus in Karlsruhe : Der Corona-Virus breitet sich aus: Alle Zahlen der Infizierten, Schutzmaßnahmen, Absagen von Veranstaltungen und weitere Informationen für Karlsruhe und die Region in diesem Dossier.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden