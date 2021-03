Sieben-Tages-Inzidenz: Karlsruhe überschreitet erneut 100-er Marke

Nachdem der Stadtkreis Karlsruhe in den letzten Tagen eine Sieben-Tages-Inzidenz von unter 100 vorweisen konnte, steigt der Wert am Mittwoch wieder über 100. Sollte die Inzidenz drei Tage in Folge über diesem Wert liegen, drohen erneut verschärfte Corona-Maßnahmen.

Wie dem aktuellsten Bericht des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervorgeht steigt die Sieben-Tages-Inzidenz im Stadtkreis Karlsruhe wieder den Wert von 100 und liegt nun bei 103, 2. Am gestrigen Dienstag lag diese noch bei 89,1. Auch im Landkreis steigt die Inzidenz von 122,7 auf 133,7 an. Falls der Wert im Stadtkreis zwei weitere Tage über 100 bleibt, greift erneut die "Notbremse" und die kürzlich verabschiedeten Lockerungen wären Vergangenheit.

