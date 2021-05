Eine Fachärztin für Allgemeinmedizin impft in ihrer Praxis eine Patientin gegen das Coronavirus.

Sieben-Tages-Inzidenz in Karlsruhe steigt leicht an - Landkreis bleibt unverändert

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Stadtkreis Karlsruhe steigt am Montag minimal an. Im Gegensatz dazu bleibt der Wert im Landkreis im Vergleich zum Vortag unverändert, was den aktuellsten Bericht des Robert-Koch-Instituts (RKI) zu entnehmen ist.

Mit 84,0 liegt der Landkreis Karlsruhe exakt auf dem Niveau des Vortags, was die Sieben-Tages-Inzidenz angeht. Im Stadtkreis steigt sie dagegen minimal auf 79,2 (Sonntag: 76,9) an. Damit liegen beide Kreise den insgesamt dritten und nun zweiten Werktag unter, der für die Bundesnotbremse kritischen Marke von 100. Damit weitere Öffnungsschritte durchgeführt werden können, muss die Inzidenz fünf Werktage in Folge unter 100 liegen.

