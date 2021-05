Schnelltest auf Speichen: Teststation für Radfahrer öffnet an der Günter-Klotz-Anlage

Ab Dienstag, 11. Mai, haben die Schnelltests in Karlsruhe ihren Namen wirklich verdient. In der Günter-Klotz-Anlage wird eine Drive-In-Schnelltest-Station eröffnet, in der sich alle Fahrradfahrer innerhalb von fünf Minuten testen lassen können. Die Gründe und Vorteile einer solchen Station verrät die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung.

Auf dem Junker-Ruh-Weg, zwischen den beiden Seen der Günter-Klotz-Anlage steht die neue Schnelltest-Station für Fahrradfahrer. Zum 11. Mai bis voraussichtlich 31. August bietet sie allen Radlern, die sich auf Corona testen lassen wollen, ihre Dienste an, wie die Stadt in einer Pressemitteilung berichtet. Samariter Bund betreibt Teststation Von der Karlsruher Marketing und Event GmbH eingerichtet und vom Samariter Bund betrieben, nutze die Schnelltest-Station das Drive-In-Prinzip, sodass jeder Besucher innerhalb von fünf Minuten hinein und hinaus geleitet werden könne. "Karlsruhe ist die fahrradfreundlichste Großstadt Deutschlands", betont Oberbürgermeister Frank Mentrup. Bild: Stadt Karlsruhe "Die Idee hinter dem Drive-In ist, dass das Fahrrad das ideale urbane Fortbewegungsmittel in der Pandemie ist. Man kommt überall schnell hin und hält auch 1,5 Meter Abstand", so Markus Wiersch, stellvertretender Geschäftsführer der Karlsruhe Marketing und Event GmbH. Die Nutzung des Drive-Ins steht Karlsruher Radlern mit und ohne Termin zur Verfügung. Alle Tests sind kostenlos Ein Termin für einen Test lasse sich schnell und kostenlos über die App "PassGo" oder online vereinbaren. Auch die im Nachhinein würde das Testergebnis den Nutzern des Angebots digital zugeschickt werden. Ein langes warten auf das Ergebnis gäbe es also nicht. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Trotz hoher Fehlerquote: Warum Schnelltests in Karlsruhe trotzdem wichtig sind Bisher seien schätzungsweise 300 Tests pro Tag möglich, so die weitere Nachricht. Diese sollen während der Öffnungszeiten von 6.30 bis 18.30 Uhr durchgeführt werden. An Sonn- und Feiertagen belaufe sich die Öffnungszeit von 12 bis 16 Uhr.

