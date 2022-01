Samstag-Demo statt "Montagsspaziergang": Querdenker protestieren angemeldet gegen Corona-Regeln in Karlsruhe

Am Samstag, den 8. Januar, wird seitens der "Querdenker-Szene" erneut gegen die Corona-Maßnahmen in Karlsruhe gestreikt. Allerdings findet die Veranstaltung diesmal unter legalen Bedingungen als angemeldeter Demonstrationszug durch die Innenstadt statt. Zuvor waren die Querdenker durch unangemeldete Demonstrationszüge - sogenannte "Montagsspaziergänge" - in Erscheinung getreten. Diese sind inzwischen verboten worden. Start der Demo ist um 14 Uhr auf dem Platz der Menschenrechte.

Wie die erste Bürgermeisterin, Gabriele Luczak-Schwarz, auf einer Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch bestätigte, wird für den kommenden Samstag eine Querdenker-Demonstration in Karlsruhe erwartet. Auch am 29. Januar, ebenfalls ein Samstag, soll eine Querdenker-Demonstration stattfinden. Allerdings stationär auf dem Karlsruher Marktplatz. Ein Schild bei einer Querdenker-Demo im November in Karlsruhe. Bild: Thomas Riedel Wie auch bei den vergangenen Veranstaltungen der Querdenkerbewegung soll der Platz der Menschenrechte wieder Ausgangspunkt und Ziel des Demonstrationszuges sein. Welche Route die Querdenker jedoch dazwischen zurücklegen werden, möchte das Ordnungsamt auf Nachfrage von ka-news.de nicht bekanntgeben. "Der Rechtsstaat wird hier nicht wegschauen" "Diese Versammlungen müssen sich an die gesetzlichen Rahmenbedingungen orientieren. Rechtswidrig sind die unangemeldeten Montagsspaziergänge. Ich möchte betonen, dass Veranstalter solcher Organisationen sich strafbar machen und dass der Rechtsstaat hier nicht wegschauen wird", so die erste Bürgermeisterin auf der Pressekonferenz am Mittwoch. Das könnte Sie auch interessieren Karlsruhe Grünes Licht vom Verwaltungsgericht Mannheim: Karlsruhe darf "Montags-Spaziergänge" verbieten Da dieses Phänomen deutschlandweit zu beobachten ist, will Karlsruhe außerdem den Austausch mit anderen Städten suchen, um diesem "Katz-und-Maus-Spiel" mit der Polizei entgegenzuwirken.

