Nach aufgehobener Priorisierung: Karlsruher Impfzentren haben zu wenig Impfstoff

Über 17.000 Impfungen pro Woche werden nach momentanen Schätzungen von den Karlsruher Impfzentren geschafft. Die Impfpriorisierung ist sein Anfang der Woche aufgehoben. Nun wurde der Impfstoff in ganz Deutschland knapp.

Genau 265.393 Impfungen wurden, Stand 8. Juni, vom zentralen- und kommunalen Impfzentrum Karlsruhe sowie von Mobilen Impfteams verabreicht. Davon 172.814 Erst- und 92.579 Zweitimpfungen. Seit 7. Juni wurde auch die Impfpriorisierung aufgehoben, wodurch nun jeder, unabhängig von Alter und Vorerkrankungen einen Termin Buchen könne.

Bild: Thomas Riedel

Allerdings haben Impfzentren in ganz Deutschland und damit auch in Karlsruhe nun mit Lieferengpässen der Impfstoffe zu kämpfen, wie die Stadt Karlsruhe in einer Pressemitteilung berichtet. Darüber, ob in den nächsten Wochen wieder ausreichend Impfstoff zu Verfügung steht, könne man momentan noch keine Aussage treffen.

Neue sowie kurzfristige Impftermine seien damit trotz aufgehobener Priorisierung fürs Erste nur bedingt möglich. Allerdings sei es weiterhin möglich, über eine spezielle E-Mail Adresse der Zentren, Direkttermine für über 60-Jährige zu bekommen.