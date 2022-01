PCR-Tests nur noch für bestimmte Gruppen: Karlsruher OB Frank Mentrup hofft auf neue Regeln der Bundesregierung

Ein sogenannter Polymerase-Chain-Reaction-Test, kurz PCR, gab den Menschen im Laufe der Pandemie immer wieder Sicherheit und Bestätigung. Doch die aufwendige Auswertung der Tests, die eine präzise Corona-Diagnose verspricht, bedurfte auch dementsprechend viele Labor-Kapazitäten. Nun, wo die Labore Deutschlands am Limit sind, bleibt für die Mehrzahl der Bürger kein PCR-Test übrig. Was das bedeute und wie man das beste aus der Situation machen will, erklärt Oberbürgermeister Frank Mentrup.

Bereits vor der Bund-Länder-Konferenz am Montag zeichnete sich ab, dass die für ihre hohe Genauigkeit geschätzten PCR-Tests zukünftig nur noch für Risikogruppen eingesetzt werden. Nun hat der Karlsruher Oberbürgermeister diese Information auch für die Fächerstadt bestätigt: "Aufgrund der begrenzten Laborkapazitäten wird der PCR-Test einstweilig besonders vulnerablen Patienten vorbehalten sein", sagt Frank Mentrup. "Ich sehe diese Maßnahme sehr kritisch, habe aber auch keine andere Lösung." Oberbürgermeister Frank Mentrup. Bild: Carsten Kitter Für Menschen mit stabilerem Immunsystem werden im Regelfall also nur noch Antigen Schnelltests zur Verfügung stehen. "Diese Schnelltests haben schon in der Vergangenheit eine nicht zu ignorierende Fehlerquote aufgewiesen, weshalb einige Mediziner auch um die verbindliche Präzision der Diagnosen fürchten. Gerade die die niedergelassenen Ärzte, die nun einen Patienten mit Symptomen nun nicht mehr zu einem PCR-Test weiterleiten können", sagt Mentrup. Zur Lösung dieses Problems hoffe der OB auf das baldige Handeln des Bundes. Das könnte Sie auch interessieren Stuttgart Neue PCR-Test-Regelung und "Kurs halten": Die Beschlüsse des Corona-Gipfels zum Nachlesen "Gesundheitsminister Karl Lauterbach kündigte im Rahmen des Städtetags an, dass der Bund in den nächsten Tagen eine Verordnung herausgeben werden, welche Antigenen Schnelltests für eine verlässliche Diagnose zugelassen werden", so Mentrup. Verschiedene Schnelltests böten unterschiedlich belastbare Ergebnisse, weshalb sich die Bundesregierung zeitnahe auf besonders verlässliche Marken einigen möchte, um auch ohne PCR-Test die Sicherheit der Diagnosen nicht zu gefährden.

