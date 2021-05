Outletcenter Roppenheim: Karlsruher dürfen wieder zum Shoppen über die Grenze

Das volle Shoppingprogramm genießen: Das ist ab sofort wieder in Roppenheim möglich. Wie das Outlet jetzt in einer Pressemitteilung bekanntgab, dürfen deutsche Kunden aus Südbaden wieder für 24 Stunden zum Shoppen über die Grenze fahren. Das ist möglich, da Frankreich nicht mehr als Hochinzidenzgebiet gilt. Das Besondere: Einwohner, die nicht weiter als 30 Kilometer von Roppenheim entfernt wohnen, brauchen keinen negativen Test vorweisen. Andernfalls wird ein negativer PCR-Test verlangt.

Während die Franzosen bereits seit dem 19. Mai wieder im Roppenheim Outlet shoppen gehen durften, ziehen die Südbadner nun nach. Das heißt: Alle Einwohner, die in einem Umkreis von 30 Kilometer wohnen, dürfen das Outletcenter wieder besuchen.

Maskenpflicht gilt weiterhin

"Die Regelung sieht vor, dass die deutsch-französische Grenze ohne Negativtest und Quarantäne für 24 Stunden überschritten werden darf, wenn die vor Ort geltenden Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Wer sich mehr als 30 km vom Wohnort entfernt, benötigt einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden sein darf. Die Regeln sollen von französischer Seite demnächst weiter gelockert werden", heißt es in einer Pressemitteilung des Centers.

Bild: © Roppenheim The Style Outlets

Dennoch gelten vor Ort weiterhin strenge Hygienemaßnahmen. So herrschen im Innen- und Außenbereich Maskenpflicht. Vor den Eingängen stehen Desinfektionsmittel bereit. Darüber hinaus ist nur ein Kunde pro 8 Quadratmeter erlaubt. Außerdem könnten in einigen Shops vorab Termine vereinbart sowie Produkte reserviert und abgeholt werden. Die Restaurants würden derweil "Essen to go anbieten".

Des Weiteren soll das Outlet samstags bereits von 9 Uhr bis 19 Uhr, um die Besucherströme zu entzerren. Unter der Woche sind die Öffnungszeiten von 10 bis 19 Uhr.