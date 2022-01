OP-Masken nicht mehr zulässig: In Karlsruher Bussen und Bahnen gilt bald die FFP2 Maskenpflicht

Angesichts der stark ansteigenden Inzidenzen durch die Omikron-Variante soll es auch im öffentlichen Nahverkehr in Baden-Württemberg zukünftig erneut eine FFP2-Maskenpflicht geben. Das gab der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) in einer Pressemitteilung bekannt. Die Regelung solle in der neuen Corona-Landesverordnung verankert werden, die voraussichtlich ab Ende dieser Woche in Kraft treten wird. Wie die Deutsche Presse-Agentur (DPA) mitteilte, sei die FFP2-Maskenpflicht auch seitens des Landes-Sozialministerium bereits bestätigt worden.

Bereits im April 2021 war temporär deutschlandweit eine inzidenzabhängige FFP2- Maskenpflicht im ÖPNV eingeführt worden. Aktuell können in Bussen und Bahnen in BadenWürttemberg auch medizinische Masken im ÖPNV genutzt werden. Mit der geplanten Verschärfung der Maskenpflicht in der Novelle der Landesverordnung sind dann nur noch FFP2- Masken (oder vergleichbaren Typs wie KN95-, N95-, KF94 oder KF95-Masken) zulässig", heißt es in der Mitteilung weiter. Das könnte Sie auch interessieren Stuttgart Auch für Karlsruhe gültig: CDU will FFP2-Maskenpflicht auch in Bussen und Bahnen Die FFP2-Regelung betreffe auch die Busse und Bahnen im Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) und das On-Demand-Angebot "KVV.MyShuttle“.

Mehr zum Thema: Corona-Virus in Karlsruhe : Der Corona-Virus hält Karlsruhe in Atem: Alle Zahlen der Infizierten, Schutzmaßnahmen, Absagen von Veranstaltungen und weitere Informationen für die Fächerstadt und die Region in diesem Dossier.

Haben Sie einen Fehler entdeckt? Jetzt Korrektur melden